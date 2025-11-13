13 de noviembre de 2025 - 21:27

Operativo en Las Heras: decomiso y destrucción de 200 kilos de carne y conserva en mal estado

El procedimiento fue realizado por efectivos rurales en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato. No contaban con la certificación de origen ni el rotulado correspondiente.

Las Heras: la Policía Rural decomisó 200 kilos de carne en mal estado.

Las Heras: la Policía Rural decomisó 200 kilos de carne en mal estado.

Un control realizado en Las Heras por la Policía Rural junto a Bromatología terminó con la incautación de una importante cantidad de carne y conservas en condiciones sanitarias irregulares. En total, fueron casi 200 kilos que no contaban con certificación de origen.

El operativo apuntó a verificar el origen de los productos y detectar mercadería que no cumpliera con las exigencias de salubridad.

El procedimiento tuvo lugar en un comercio de departamento, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, donde los efectivos encontraron cortes vacunos y de cerdo, achuras y salsas artesanales sin la certificación ni el rotulado correspondiente.

Las Heras: la Policía Rural decomisó 200 kilos de carne en mal estado.

Las Heras: la Policía Rural decomisó 200 kilos de carne en mal estado.

El personal constató que la mercadería estaba almacenada en cámaras frigoríficas y mostradores sin los controles bromatológicos exigidos para su venta.

Tras la inspección, las autoridades municipales ordenaron el decomiso y la desnaturalización de los productos, que fueron trasladados a la Planta de Tratamientos de Residuos de El Borbollón para su destrucción bajo acta y supervisión técnica.

El procedimiento quedó asentado en actuaciones judiciales por infracción a la Ley Nacional de Alimentos N° 18.284 y su decreto reglamentario.

Las Heras: la Policía Rural decomisó 200 kilos de carne en mal estado.

Las Heras: la Policía Rural decomisó 200 kilos de carne en mal estado.

