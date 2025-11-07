7 de noviembre de 2025 - 11:27

Con un operativo planificado, arrestaron a "El Dientón": el prontuario del peligroso delincuente

El joven de 19 años tiene tres causas pendientes por homicidio agravado y dos tentativas de homicidio.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza detuvo a un joven de 19 años, identificado como A.R.P., alias “El Dientón”, acusado de un homicidio agravado y dos tentativas de homicidio ocurridos en el departamento de Las Heras.

El operativo, realizado por la División Homicidios, tuvo lugar este jueves en el barrio La Favorita de Ciudad, en inmediaciones del Centro de Salud N° 300, donde los investigadores montaron un dispositivo de vigilancia tras obtener información sobre la posible presencia del sospechoso.

Cuando los efectivos detectaron a un joven cuyas características coincidían con las del buscado, este intentó huir hacia el sur por calle Carlos Berdasco, pero fue interceptado y aprehendido en la esquina con Ceibos del Oeste.

El detenido estaba armado

Durante la requisa, los uniformados le secuestraron un revólver calibre .22, con el número de serie limado y dos cartuchos en el tambor, además de un teléfono celular Motorola, que será analizado en el marco de la investigación.

Por disposición del fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello, el detenido fue trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Las causas pendientes de "El Dientón"

Según fuentes policiales, “El Dientón” registraba tres pedidos de captura vigentes, vinculados a graves hechos ocurridos en Las Heras en los últimos meses:

  • Homicidio agravado: ocurrido el 13 de septiembre de 2025, en calle Independencia, donde Thomas Benjamín Morales Puebla murió tras recibir un disparo en el tórax.
  • Tentativa de homicidio: registrada el 16 de octubre de 2025 en el barrio Belgrano, donde la víctima C.E.N. resultó herida con cuatro impactos de arma de fuego.
  • Tentativa de homicidio: cometida el 24 de octubre de 2025, entre los barrios 26 de Enero y Cooperativas, cuando C.M.C.M. sufrió lesiones por arma de fuego.
