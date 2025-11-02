2 de noviembre de 2025 - 13:21

Se entregó y fue imputada una joven de 20 años por el crimen de Daniel Ríos en Las Heras

Daniel Alfredo Ríos fue encontrado ayer, sin vida, en una vivienda en construcción del barrio Portal El Algarrobal. Tenía un cinturón en el cuello, un golpe en la frente y raspones en la espalda.

Personal de Científica. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La sospechosa fue imputada por homicidio criminis causa, según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio informó que la acusada fue identificada como Micaela Ayelén Miranda, quien se presentó por voluntad propia durante la madrugada del sábado 1 de noviembre.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, y por el momento no se brindaron detalles sobre el móvil ni las circunstancias del hecho para no entorpecer las tareas judiciales.

El caso conmocionó a la zona luego de que el cuerpo de Daniel Ríos fuera hallado sin vida el sábado por la mañana en una vivienda en construcción. La víctima presentaba un cinturón en el cuello, un golpe en la frente y raspones en la espalda, según precisaron los peritos.

El hallazgo fue realizado por la cuñada de la víctima, quien llegó al lugar y lo encontró tendido en el suelo sin signos vitales. De inmediato dio aviso al 911 y personal policial y de Científica se trasladó hasta el sitio, donde constataron el deceso.

Ante la novedad se desplazó un móvil policial al lugar y los uniformados confirmaron la escena. La Policía Científica se acercó para realizar las pericias para este tipo de casos, al tiempo que la novedad era remitida al fiscal de Homicidios de turno, Gustavo Pirrello y se convocaba a personal de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID).

