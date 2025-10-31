31 de octubre de 2025 - 11:02

Asesinaron con un cinturón a un hombre de 44 años en Las Heras: lo encontró su cuñada en una construcción

Daniel Alfredo Ríos fue encontrado ayer, sin vida, en una vivienda en construcción del barrio Portal El Algarrobal.

Un hombre de 44 años fue asesinado en una casa en construcción en El Algarrobal y las primeras pericias indican que murió al ser ahorcado con un cinturón.

El hecho fue reportado ayer a las 8.30 por la cuñada de la víctima, quien fue identificado oficialmente como Daniel Alfredo Ríos, con domicilio en el barrio Flores Sur, de Ciudad pero que, al momento del crimen se encontraba en una casa en construcción ubicada en la manzana J, casa 21 del barrio Portal El Algarrobal, de Las Heras, según

En principio, un informe inicial de la necropsia realizado por los peritos del Cuerpo Médico Forense indica que Ríos murió por una comprensión en el cuello pero este ahorcamiento deberá ser confirmado por exámenes de anatomía patológica que demuestre la asfixia a nivel pulmonar.

Ayer por la mañana, una mujer de 75 años, cuñada de la víctima llegó a la vivienda del barrio Portal El Algarrobal, ingresó y encontró en una de las habitaciones a Ríos tendido sin aparentes signos vitales. Llamó al 911 para reportar que el hombre había fallecido y que lo habrían golpeado.

Ante la novedad se desplazó un móvil policial al lugar y los uniformados confirman que en la habitación se encontraba Ríos, sin signo vitales. Tras la confirmación de la fatalidad, llegó personal de Policía Científica para realizar las pericias para este tipo de casos, al tiempo que la novedad era remitida al fiscal de Homicidios de turno, Gustavo Pirrello y se convocaba a personal de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID).

Ríos se encontraba en el piso, con un cinturón en el cuello, un golpe en la frente y raspones en la zona dorsal. A su lado había una garrafa y varios encendedores, según reportó una fuente policial.

Los primeros trabajos de los investigadores lograron dar con algunos testigos de la zona que informaron que la noche del miércoles Ríos había llegado al lugar en su moto, acompañado de un hombre.

