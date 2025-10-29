29 de octubre de 2025 - 09:20

Un menor de 16 años esta grave tras ser atropellado en Las Heras cuando andaba en bicicleta

El hecho ocurrió en la intersección de Álvarez Condarco y Constitución. El herido fue trasladado por familiares al Hospital Carrillo, y posteriormente derivado al Hospital Central.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente de 16 años sufrió graves lesiones ayer por la tarde luego de protagonizar un accidente vial en el departamento de Las Heras.

El hecho ocurrió cerca de las 18, en la intersección de Álvarez Condarco y Constitución, cuando un automóvil Renault Logan, conducido por un hombre de 69 años identificado como R.A.G., impactó contra una bicicleta en la que circulaba el menor en dirección de este a oeste por calle Constitución.

Tras el choque, el joven fue trasladado por familiares al Hospital Carrillo, y posteriormente derivado al Hospital Central, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y lesiones graves.

El test de alcoholemia practicado al conductor del vehículo dio resultado negativo, según confirmaron fuentes policiales.

Las causas del siniestro son materia de investigación y en el caso interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción junto a personal de la Subcomisaría Iriarte.

