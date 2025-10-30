Escándalo en una escuela de Mendoza: una abuela retiró a su nieto sin permiso y aseguran que le dio un arma

La escuela Arrieros del Ande , ubicada en el departamento de Las Heras , fue el escenario de un confuso y escandaloso episodio durante la jornada escolar del miércoles 29 de octubre. Según denunciaron los padres y madres de algunos estudiantes, una mujer fue con un arma de fuego a buscar a su nieto al establecimiento .

Si bien las versiones de, al menos, un arma de fuego no pasó de un mero rumor -según confirmaron desde la DGE-, lo cierto es que si hubo una situación anómala en la escuela y por la que intervinieron las autoridades de la escuela. Y es que la mujer no estaba entre los adultos autorizados a retirar al niño , aunque -por la fuerza y de forma violenta- de igual manera se fue con él de la escuela.

Aunque a nivel oficial no hubo ni denuncias, relatos o intervenciones ante la presencia de armas de fuego en la escuela, dentro de los comentarios y acusaciones que llegaron a Los Andes , no solo se mencionó que la mujer estaba armada. De hecho, hay adultos que acusaron que otro de los alumnos había ingresado armado a las aulas .

En horas de la tarde del miércoles, una mujer llegó al establecimiento con intenciones de retirar a su nieto. Según confirmaron desde la DGE, la mujer se presentó en la puerta de la escuela e informó que estaba allí para marcharse con el niño .

Sin embargo, siempre de acuerdo a lo informado por el gobierno escolar, la mujer no figuraba en la lista de los adultos o familiares autorizados para retirar al pequeño. Así las cosas, las autoridades de la escuela se negaron a que el estudiante se fuese con ella.

De a poco, la tensión fue aumentando, dado que la mujer se puso insistente y se "plantó" hasta que finalmente se pudo marchar con el niño. Por esto mismo fue que se dio intervención a directora de la escuela, quien labró un acta donde se dejó constancia de la situación irregular.

Versiones de una o dos armas en la escuela

Si bien la DGE confirmó el conflictivo episodio entre la mujer y los directivos de la escuela, aclararon que nunca hubo una denuncia o comentario formal sobre armas de fuego. No obstante, entre los mismos padres y algunos trabajadores que estaban en la escuela en ese instante comenzaron las versiones de que la mujer que fue a buscar a su nieto le entregó un arma al pequeño.

De hecho, algunos padres de estudiantes aportaron que toda esta situación se originó luego de que otro estudiante de primer año mostrara que tenía un arma de fuego.

"Un chico de primer año llevó un arma a la escuela diciendo que quería matar a otro chico. Desde la escuela llamaron a su abuela y ella llegó a el establecimiento con otra arma", fue la versión que aportó una de las madres a Los Andes.

"Nunca nos avisaron a los padres, sólo nos enteramos porque, cuando llegamos a buscar a los chicos, ellos nos contaron. Y estaba la policía en la escuela ", concluyó.