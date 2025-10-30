Fumigarán moreras para combatir la cochinilla harinosa: zonas y recomendaciones para los vecinos

Este jueves en Guaymallén inician las tareas de pulverización para cuidar los árboles a cargo de la Subdirección de Espacios Verdes. Cuáles son los horarios y que recomiendan durante y después de la fumigación.

La Municipalidad de Guaymallén comenzará un operativo de pulverización de moreras para combatir la presencia de cochinilla harinosa, una plaga que afecta a estos árboles y genera deterioro en su follaje. Las tareas estarán a cargo de la Subdirección de Espacios Verdes.

Según informaron, el proceso se realizará con aceite mineral emulsionable, dentro del marco del Programa de Manejo Integral de plagas.

El procedimiento se llevará adelante en el distrito de Dorrego, dentro del cuadrante comprendido por las calles Adolfo Calle, Dorrego, 25 de Mayo, Ejército de Los Andes (lateral Costanera) y San Juan de Dios, hasta cerrar el polígono en Adolfo Calle.

Según detalló el municipio, las labores se realizarán los días jueves 30 de octubre, martes 4 de noviembre y jueves 6 de noviembre, entre las 22 y las 6, minimizando molestias y riesgos para los vecinos.

La municipalidad asegura que el aceite mineral emulsionable no es tóxico para el ser humano, pero, sin embargo, se recomienda:

Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso al hogar

Retirar objetos sensibles (ropa tendida, juguetes, utensilios de cocina, plantas en macetas cercanas al frente).

Proteger vehículos: de ser posible, guardarlos en cochera. image Durante la fumigación No transitar por la zona, especialmente niños, personas mayores o con problemas Mantener a las mascotas dentro del hogar Evitar el contacto directo: no permanecer debajo de los árboles mientras se pulveriza Después de la fumigación Esperar entre 2 y 4 horas antes de abrir ventanas o circular por la zona pulverizada Lavar frutas y verduras de huertas cercanas como medida de precaución Ventilar la vivienda a las dos horas