Volvieron a balear en Las Heras al "Bebe" Cruzate, un joven que sobrevivió a dos ataques que terminaron con tres muertos

Esta madrugada fue baleado en Las Heras Rodrigo Damián Cruzate (26) , un hombre conocido como “El Bebe”, quien ya había recibido un disparo de bala en 2020, cuando asesinaron a su hermano.

Cerca de la 1.45 Cruzate ingresó a la guardia del hospital Carrillo, con una herida de bala y cuando se le preguntó cómo fue atacado, optó por no decir nada y solo fijó el lugar del hecho: Calle Lamadrid y Callejón Martino Las Heras.

Los médicos que lo asistieron diagnosticaron herida de arma de fuego con orificio de entrada y salidas en brazo derecho.

El 26 de enero de 2020, un grupo de jóvenes llegó hasta el domicilio de los Crúzate, en el barrio Espejo. Estuvieron algunos minutos hablando con “El Bebe”, hasta que se produjo una discusión que terminó a los tiros.

Emanuel Cruzate salió en defensa de su hermano y recibió un balazo en el abdomen que le provocó la muerte, mientras que Rodrigo sufrió una herida en una pierna.

“El Bebe” declaró y señaló a los agresores. Además, remarcó que el problema era con él y que su hermano la “ligó de arriba”.

Incluso, explicó que meses antes también lo habían buscado otros sujetos del mismo grupo, identificados como “Los canavis”. De este ataque Cruzate también se salvó y fueron asesinados otros dos jóvenes: Alexis Corzo (15) y Daniel Roldán (22), el 18 de noviembre de 2019.

En julio de 2020 Mauricio “Pollito” Sarmiento Alvea, vinculado a Los Canavis, se sometió a un juicio abreviado, en el que reconoció la autoría en el crimen de Emanuel Cruzate (23) y pactó una pena con la fiscalía de Homicidios de 16 años de cárcel.