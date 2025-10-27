27 de octubre de 2025 - 14:50

Volvieron a balear en Las Heras al "Bebe" Cruzate, un joven que sobrevivió a dos ataques que terminaron con tres muertos

Es la tercera vez que Rodrigo Cruzate es herido de bala, una de ellos fue cuando mataron a su hermano mayor.

Cruzate fue llevado hasta la&nbsp; guardia del hospital Carrillo. - Los Andes

Cruzate fue llevado hasta la  guardia del hospital Carrillo. - Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Esta madrugada fue baleado en Las Heras Rodrigo Damián Cruzate (26), un hombre conocido como “El Bebe”, quien ya había recibido un disparo de bala en 2020, cuando asesinaron a su hermano.

Leé además

Buscan a un joven de 18 años que desapareció tras salir de un boliche en medio de la tormenta.

Buscan a un joven de 18 años que desapareció tras salir de un boliche en medio de la tormenta

Por Redacción Policiales
La víctima, María Marta García Belsunce con su esposo, Carlos Carrascosa.

El esposo de María Marta García Belsunce demandará al Estado por haber estado 6 años preso por el crimen

Por Redacción Policiales

Cerca de la 1.45 Cruzate ingresó a la guardia del hospital Carrillo, con una herida de bala y cuando se le preguntó cómo fue atacado, optó por no decir nada y solo fijó el lugar del hecho: Calle Lamadrid y Callejón Martino Las Heras.

Los médicos que lo asistieron diagnosticaron herida de arma de fuego con orificio de entrada y salidas en brazo derecho.

El 26 de enero de 2020, un grupo de jóvenes llegó hasta el domicilio de los Crúzate, en el barrio Espejo. Estuvieron algunos minutos hablando con “El Bebe”, hasta que se produjo una discusión que terminó a los tiros.

Emanuel Cruzate salió en defensa de su hermano y recibió un balazo en el abdomen que le provocó la muerte, mientras que Rodrigo sufrió una herida en una pierna.

“El Bebe” declaró y señaló a los agresores. Además, remarcó que el problema era con él y que su hermano la “ligó de arriba”.

Incluso, explicó que meses antes también lo habían buscado otros sujetos del mismo grupo, identificados como “Los canavis”. De este ataque Cruzate también se salvó y fueron asesinados otros dos jóvenes: Alexis Corzo (15) y Daniel Roldán (22), el 18 de noviembre de 2019.

En julio de 2020 Mauricio “Pollito” Sarmiento Alvea, vinculado a Los Canavis, se sometió a un juicio abreviado, en el que reconoció la autoría en el crimen de Emanuel Cruzate (23) y pactó una pena con la fiscalía de Homicidios de 16 años de cárcel.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tribunales Federales de Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Sobreseyeron a una mujer acusada por droga tras llevar 60 bizcochuelos a un centro comunitario

Por Redacción Policiales
Conductor alcoholizado chocó de frente y un joven resultó herido

Conductor ebrio en una 4x4 chocó de frente a un auto: un joven herido y alarma por perdida de gas

Por Redacción Policiales
Sobreseyeron a Cristian Graf, el hombre acusado de encubrir el asesinato de Diego Fernández Lima en 1984.

Por qué sobreseyeron a Cristian Graf, el hombre acusado de encubrir el asesinato de Diego Fernández Lima

Por Redacción Policiales
Un hombre de 47 años fue rescatado durante la madrugada de este lunes luego de haberse extraviado en el cerro El Burro

Se perdió en un cerro de Uspallata y lo encontraron de madrugada, sin linterna y desorientado

Por Redacción Policiales