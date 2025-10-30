30 de octubre de 2025 - 08:52

Adolescentes armados por los techos alarmaron a vecinos: los detuvieron con ayuda de un dron

Un joven de 18 años fue detenido este martes por la tarde en el departamento de Las Heras, luego de un operativo policial que se desplegó tras varios llamados al 911 que alertaban sobre disparos en la vía pública.

Adolescentes armados por los techos generaron terror: los detuvieron con ayuda de un dron

Adolescentes armados por los techos generaron terror: los detuvieron con ayuda de un dron

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 18 años fue detenido este martes por la tarde en el departamento de Las Heras, luego de un operativo policial que se desplegó tras varios llamados al 911 que alertaban sobre disparos en la vía pública.

Leé además

El joven fue trasladado por familiares al Hospital Carrillo, y posteriormente derivado al Hospital Central, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y lesiones graves.

Un menor de 16 años esta grave tras ser atropellado en Las Heras cuando andaba en bicicleta

Por Redacción Policiales
Los intendentes Celso Jaque (Malargüe), Ulpiano Suarez (Capital) y Alejandro Molero (General Alvear).  Atrás asoma el jefe comunal de Lavalle, Edgardo González. 

Nuevos concejos deliberantes: los intendentes que gobernarán condicionados por la oposición

Por Martín Fernández Russo

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 en el barrio 8 de Abril, sobre calle Los Horcones. Personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) llegó al lugar y observó a tres individuos que se desplazaban por los techos de las viviendas.

Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron aprehender a uno de ellos, identificado como T.G.L., de 18 años, quien tenía en su poder un arma de fuego marca Hi-Power calibre 9 mm.

Durante el operativo, personal de VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) sobrevoló la zona para colaborar con la búsqueda de los sospechosos.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría 43 y contó con la intervención de la Oficina Fiscal de jurisdicción, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo celebró el triunfo del oficialismo en Uspallata y se burló del resultado de Jorge Difonso. 

Cornejo celebró el resultado en Uspallata como un aval para la minería y se burló del "papelón más grande de la elección"

Por Martín Fernández Russo
Cruzate fue llevado hasta la  guardia del hospital Carrillo. - Los Andes

Volvieron a balear en Las Heras al "Bebe" Cruzate, un joven que sobrevivió a dos ataques que terminaron con tres muertos

Por Redacción Policiales
Un hombre de 47 años fue rescatado durante la madrugada de este lunes luego de haberse extraviado en el cerro El Burro

Se perdió en un cerro de Uspallata y lo encontraron de madrugada, sin linterna y desorientado

Por Redacción Policiales
Elecciones 2025: un hombre chequea su identidad en el padrón

Elecciones 2025: denunciaron votos truchos en Las Heras y entrega de bolsones en Tunuyán

Por Redacción Política