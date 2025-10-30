Adolescentes armados por los techos alarmaron a vecinos: los detuvieron con ayuda de un dron

Un joven de 18 años fue detenido este martes por la tarde en el departamento de Las Heras, luego de un operativo policial que se desplegó tras varios llamados al 911 que alertaban sobre disparos en la vía pública.

Adolescentes armados por los techos generaron terror: los detuvieron con ayuda de un dron

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 en el barrio 8 de Abril, sobre calle Los Horcones. Personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) llegó al lugar y observó a tres individuos que se desplazaban por los techos de las viviendas.

Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron aprehender a uno de ellos, identificado como T.G.L., de 18 años, quien tenía en su poder un arma de fuego marca Hi-Power calibre 9 mm.

Durante el operativo, personal de VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) sobrevoló la zona para colaborar con la búsqueda de los sospechosos.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría 43 y contó con la intervención de la Oficina Fiscal de jurisdicción, donde se labraron las actuaciones correspondientes.