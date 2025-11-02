2 de noviembre de 2025 - 21:54

Incendio en una vivienda en Las Heras: sin heridos pero con pérdidas totales

Quienes se encontraban en el interior de la vivienda salieron por sus propios medios. La propietaria reportó un posible problema de electricidad en el hogar como causa del incendio.

Incendio destruyó una vivienda en Las Heras: no hubo heridos - Imagen ilustrativa - Archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cerca de las 17.40 de este domingo, la Policía de Mendoza fue alertada por un siniestro. Se trató de un llamado a la línea de emergencias 911 que dio aviso de un incendio en una vivienda en Las Heras.

La casa se encuentra sobre Calle Perón de ese departamento. Allí arribaron los efectivos, que constataron que la vivienda se encontraba completamente en llamas, aunque los ocupantes habían logrado salir por sus propios medios y se encontraban en buen estado de salud.

Personal de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios trabajaron para controlar el fuego. Se reportaron pérdidas totales en la propiedad.

La propietaria manifestó a las autoridades que previo al incendio las luces del domicilio comenzaron a parpadear. Luego de esa situación se inició el foco ígneo.

