Uspallata: reportaron el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición

Un grupo de personas notificaron que encontraron el cuerpo cerca de la quebrada de Ranchillos y arroyo del Chacay.

En la tarde de este domingo, un grupo de personas reportó el hallazgo de un cuerpo humano. Según detallaron, todo se produjo cuando transitaban por la quebrada de Ranchillos y arroyo del Chacay, en Uspallata.

Así lo notificaron en la Comisaría 23 del mencionado departamento. Según informó prensa de Gendarmería Nacional, el reporte es de un cuerpo humano en estado de descomposición.

Uspallata, cascada de Ranchillos y arroyo de Chacay Uspallata, cascada de Ranchillos y arroyo de Chacay. web El lugar señalado, por quienes se acercaron a la Comisaría, es a 90 minutos desde la entrada de la quebrada. El operativo e ingreso de las autoridades se hará por Ruta 7.

El procedimiento abarca a personal de la Comisaría 23, con coordinación de Policía de Mendoza, bomberos y patrulla de rescate.