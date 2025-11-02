Un hombre fue detenido por conducir alcoholizado en Lavalle, cerca de cuadruplicar el máximo permitido

El conductor, de 75 años, fue detenido tras salir de una fiesta. Los detalles del caso.

Un hombre de 75 años fue aprehendido por la Policía por conducir alcoholizado. El hombre, que se desplazaba en auto, circulaba por la Ruta 142 - Km 71 - en Lavalle, al momento de su detención.

El hecho ocurrió este domingo, aproximadamente a las 18.31. Los efectivos policiales sorprendieron al hombre que salió de una fiesta conocida como “El Cavadito”, en la mencionada dirección.

Allí, se detuvo la marcha del conductor y se le realizó el test de alcoholemia. Acto seguido, la Policía reportó que el sujeto manejaba su vehículo bajo los efectos del alcohol.

El test arrojó un resultado de 1.91 gramos por litro de alcohol en sangre, muy por encima del límite legal permitido. El hombre, que se encontraba a bordo de Volkswagen Polo Classic, terminó aprehendido.

Personal policial de la Comisaría 63° llevó a cabo el procedimiento. El caso quedó caratulado bajo el artículo 67 bis de la Ley 9099, interviniendo el Juzgado Contravencional correspondiente.