Lavalle se prepara para el concurso de vinos caseros y artesanales en su 8° seminario

Lavalle se prepara para recibir a especialistas y productores de Latinoamérica en el 8° Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal, que se realizará el jueves 30 y viernes 31 de octubre.
Lavalle será sede del 8° Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal, con especialistas de Argentina y Latinoamérica compartiendo técnicas y experiencias.
El encuentro se desarrollará en la Casa de la Historia y la Cultura “Juanita Vera” y en distintos viñedos locales, consolidando a la región como un referente en la producción de vinos caseros y artesanales.
El seminario reúne a instituciones nacionales y extranjeras, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), INTA, universidades argentinas y organismos de otros países, para compartir conocimientos sobre elaboración, control de calidad y tendencias de la vitivinicultura artesanal.
El 8° Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal funciona como un concurso de conocimiento, donde expositores de Argentina, Bolivia, Perú, México, Colombia y Chile presentan sus experiencias y técnicas de elaboración. Coordinado por la Municipalidad de Lavalle, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, el Área de Coordinación de INV Departamental y la Asociación de Elaboradores de Vinos Caseros Lavalle, el encuentro permite conocer procesos históricos y contemporáneos de la vitivinicultura.
Entre los expositores destacados se encuentran:
Ing. Agr. Gustavo Aliquo – Micronutrientes en vid
Ing. Qca. Claudia Quini – Procesos ancestrales de elaboración de vinos
Ing. Agr. Jorge Pérez Peña – Riego: momentos críticos y estrés controlado
Lic. Luz Parraguez – Experiencia elaboradora de Chile
Lic. Vanesa Lisbeth Rivero – Cronología de una experiencia de exportación exitosa en Bolivia
Téc. Sup. en Enología Verónica Moreno – Condiciones microclimáticas que favorecen aromas y sabores
Ing. Agr. Laura Sapico – Productos para controlar la Lobesia en viñedos orgánicos
Enól. Sonia Vázquez y Enól. Ángel Vázquez – Experiencia de elaboradores de Lavalle
Además, se abordarán la Nueva Resolución 54 y 55/2024 del INV, el control de calidad sensorial, la valorización de subproductos vitivinícolas en Perú y estrategias de manejo de enfermedades en Colombia.
Jueves 30 de octubre
08:00 – Acreditaciones
09:00 – Apertura
09:30 – Micronutrientes en vid – Ing. Agr. Gustavo Aliquo
09:50 – Vinos: procesos ancestrales – Ing. Qca. Claudia Quini
10:10 – Riego: momentos críticos y estrés controlado – Ing. Agr. Jorge Pérez Peña
10:30 – Nueva Resolución 54 y 55/2024 INV vinos caseros y artesanales – INV
11:00 – Experiencia elaboradora de Chile – Lic. Luz Parraguez
11:20 – Control de calidad sensorial de los vinos – INV
11:40 – Bolivia: Cronología de una experiencia de exportación exitosa – Lic. Vanesa Lisbeth Rivero
12:00 – Condiciones microclimáticas que favorecen aromas y sabor – Téc. Sup. en Enología Verónica Moreno
12:20 – LOBESIA: productos que se pueden utilizar en viñedos orgánicos – Ing. Agr. Laura Sapico
13:40 – Ordenanza Municipal: reseña, edilicia, registros – Ing. Agr. Gustavo Rivero, Enól. Ángel Vázquez y MMO. Omar Alaniz
14:00 – México: Variedad emblemática de Parras de la Fuente – Coahuila – Enól. Paola Bermúdez Salomon
14:20 – Antocianos: momento óptimo de cosecha – Lic. Carlos González
14:40 – Errores comunes y cómo evitarlos en vinos de elaboración artesanal – Ing. Agr. Marcos Masa
15:00 – Uso del refractómetro en la determinación del grado de madurez en la uva – Lic. David Cobos
15:20 – Perú: valorización de subproductos vitivinícolas para biofertilizantes y enmiendas orgánicas – Ing. Karl Mendoza
15:40 – Colombia: control de enfermedades por altas precipitaciones y humedad – Ing. Agr. Jairo Smith Triviño
16:00 – Experiencia de elaboradores de Lavalle – Enól. Sonia Vázquez y Enól. Ángel Vázquez
Viernes 31 de octubre
10:00 – Detección temprana de enfermedades crónicas en la vid – Ing. Agr. Gustavo Rivero
11:00 – Cómo estamos regando? Propuesta de manejo en el riego intrafinca – Ing. Agr. Nicolás Croatto