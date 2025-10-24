24 de octubre de 2025 - 12:10

Lavalle se prepara para el concurso de vinos caseros y artesanales en su 8° seminario

Lavalle será sede del 8° Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal, con especialistas de Argentina y Latinoamérica compartiendo técnicas y experiencias.

Productores presentan sus vinos caseros y artesanales en un encuentro que combina tradición e innovación.

Por Redacción Agroindustria

Lavalle se prepara para recibir a especialistas y productores de Latinoamérica en el 8° Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal, que se realizará el jueves 30 y viernes 31 de octubre.

El encuentro se desarrollará en la Casa de la Historia y la Cultura “Juanita Vera” y en distintos viñedos locales, consolidando a la región como un referente en la producción de vinos caseros y artesanales.

El seminario reúne a instituciones nacionales y extranjeras, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), INTA, universidades argentinas y organismos de otros países, para compartir conocimientos sobre elaboración, control de calidad y tendencias de la vitivinicultura artesanal.

Lavalle concurso de vinos (1)

Un concurso que combina tradición y conocimiento en vinos artesanales

El 8° Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal funciona como un concurso de conocimiento, donde expositores de Argentina, Bolivia, Perú, México, Colombia y Chile presentan sus experiencias y técnicas de elaboración. Coordinado por la Municipalidad de Lavalle, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, el Área de Coordinación de INV Departamental y la Asociación de Elaboradores de Vinos Caseros Lavalle, el encuentro permite conocer procesos históricos y contemporáneos de la vitivinicultura.

Entre los expositores destacados se encuentran:

  • Ing. Agr. Gustavo AliquoMicronutrientes en vid

  • Ing. Qca. Claudia QuiniProcesos ancestrales de elaboración de vinos

  • Ing. Agr. Jorge Pérez PeñaRiego: momentos críticos y estrés controlado

  • Lic. Luz ParraguezExperiencia elaboradora de Chile

  • Lic. Vanesa Lisbeth RiveroCronología de una experiencia de exportación exitosa en Bolivia

  • Téc. Sup. en Enología Verónica MorenoCondiciones microclimáticas que favorecen aromas y sabores

  • Ing. Agr. Laura SapicoProductos para controlar la Lobesia en viñedos orgánicos

  • Enól. Sonia Vázquez y Enól. Ángel VázquezExperiencia de elaboradores de Lavalle

Además, se abordarán la Nueva Resolución 54 y 55/2024 del INV, el control de calidad sensorial, la valorización de subproductos vitivinícolas en Perú y estrategias de manejo de enfermedades en Colombia.

Lavalle concurso de vinos (2)

Itinerario detallado del seminario

Jueves 30 de octubre

  • 08:00 Acreditaciones

  • 09:00Apertura

  • 09:30 Micronutrientes en vidIng. Agr. Gustavo Aliquo

  • 09:50 Vinos: procesos ancestralesIng. Qca. Claudia Quini

  • 10:10 Riego: momentos críticos y estrés controladoIng. Agr. Jorge Pérez Peña

  • 10:30 Nueva Resolución 54 y 55/2024 INV vinos caseros y artesanalesINV

  • 11:00Experiencia elaboradora de ChileLic. Luz Parraguez

  • 11:20Control de calidad sensorial de los vinosINV

  • 11:40Bolivia: Cronología de una experiencia de exportación exitosaLic. Vanesa Lisbeth Rivero

  • 12:00Condiciones microclimáticas que favorecen aromas y saborTéc. Sup. en Enología Verónica Moreno

  • 12:20 LOBESIA: productos que se pueden utilizar en viñedos orgánicosIng. Agr. Laura Sapico

  • 13:40Ordenanza Municipal: reseña, edilicia, registrosIng. Agr. Gustavo Rivero, Enól. Ángel Vázquez y MMO. Omar Alaniz

  • 14:00 México: Variedad emblemática de Parras de la Fuente – CoahuilaEnól. Paola Bermúdez Salomon

  • 14:20 Antocianos: momento óptimo de cosechaLic. Carlos González

  • 14:40 Errores comunes y cómo evitarlos en vinos de elaboración artesanalIng. Agr. Marcos Masa

  • 15:00Uso del refractómetro en la determinación del grado de madurez en la uvaLic. David Cobos

  • 15:20Perú: valorización de subproductos vitivinícolas para biofertilizantes y enmiendas orgánicasIng. Karl Mendoza

  • 15:40Colombia: control de enfermedades por altas precipitaciones y humedadIng. Agr. Jairo Smith Triviño

  • 16:00 Experiencia de elaboradores de LavalleEnól. Sonia Vázquez y Enól. Ángel Vázquez

Viernes 31 de octubre

  • 10:00 Detección temprana de enfermedades crónicas en la vidIng. Agr. Gustavo Rivero

  • 11:00 Cómo estamos regando? Propuesta de manejo en el riego intrafincaIng. Agr. Nicolás Croatto

