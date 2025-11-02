Electrocutados en Las Heras: un cable eléctrico cayó a una pileta y dos personas resultaron lesionadas

El hecho ocurrió en la tarde de este domingo. Ambos lesionados fueron hospitalizados con lesiones por electrocución.

Las Heras: dos personas resultaron electrocutadas al caer un cable en una pileta. Imagen ilustrativa

Este domingo, cerca de las 16.30, dos personas resultaron electrocutadas al caer un cable en una pileta en Las Heras. El hecho se registró en un domicilio ubicado en la intersección de calles Luján y Rawson, en el departamento de Las Heras.

Las víctimas del accidente resultaron con lesiones por electrocución. De acuerdo al parte policial, ambas personas se encontraban dentro de una pileta cuando un cable eléctrico cayó al agua, provocando una descarga que les causó dolencias inmediatas.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió rápidamente en el lugar. La joven de 17 años fue trasladada al Hospital Central, mientras que el hombre de 28 años fue derivado al Hospital Lagomaggiore.