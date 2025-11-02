Tragedia en San Martín: un ciclista de 61 años murió al ser embestido por una ambulancia

El vehículo sanitario trasladaba a una menor con una afección respiratoria. Tras el impacto, el médico del SEC confirmó el fallecimiento en el lugar.

Un ciclista de 61 años murió este sábado por la noche tras ser atropellado por una ambulancia en la localidad de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín. El trágico hecho ocurrió alrededor de las 22 sobre calle Divisadero, a un kilómetro al oeste del carril Costacanal Montecaseros.

Según la información policial, el vehículo sanitario trasladaba a una paciente menor con una afección respiratoria y a su madre cuando, en una zona de escasa iluminación, el conductor escuchó un fuerte golpe en el costado derecho.

Al detener la marcha y regresar, descubrió que un hombre -identificado con las siglas R. S.- yacía en la calzada junto a su bicicleta.

El médico del Servicio de Emergencias Coordinado confirmó el fallecimiento en el lugar. El hombre de 40 que conducía el vehículo de mayor porte dio negativo en el test de alcoholemia.