Peleas entre jóvenes a la salida de una escuela pusieron en alerta a la comunidad de Palmira

El equipo directivo de la escuela 4-093 Julio A. Roca, de Palmira (San Martín) , reconoció que se registraron peleas en las inmediaciones del establecimiento durante los últimos días, en momentos en que finalizaban las actividades escolares.

Drones en Vendimia 2026: así se hizo el espectacular show que iluminó el cielo y del que habló el mundo

Según lo expuesto por integrantes de la comunidad educativa, uno de los episodios ocurrió a pocos metros del edificio escolar, cuando se produjo una pelea callejera entre jóvenes en el horario de salida de los estudiantes. Durante el enfrentamiento, una adolescente fue agredida , lo que generó preocupación entre padres, docentes y vecinos de la zona.

De acuerdo con relatos de testigos, en el episodio también habría intervenido la madre de una de las jóvenes involucradas, quien presuntamente participó del altercado y alentó a su hija durante la discusión.

El hecho fue señalado por padres de alumnos que manifestaron su inquietud por situaciones registradas en el entorno del establecimiento. Según indicaron, el jueves 5 se produjo la pelea en la que una joven resultó agredida. Además, señalaron que el día anterior, miércoles 4, se habría registrado otro episodio de enfrentamiento en el mismo sector y que las jóvenes involucradas serían las mismas.

Peleas entre jóvenes a la salida de una escuela de Palmira fueron captadas en video y pusieron en alerta a la comunidad.

Peleas entre jóvenes a la salida de una escuela de Palmira fueron captadas en video y pusieron en alerta a la comunidad.

Vecinos del área también indicaron que no se trataría de un hecho aislado, ya que en jornadas previas se habrían registrado situaciones similares cerca del establecimiento educativo.

A partir de estos episodios, padres de estudiantes y personal educativo solicitaron mayor presencia policial en la zona, especialmente en los horarios de ingreso y salida de los alumnos. También pidieron a las autoridades escolares reforzar los controles en esos momentos del día, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

En distintos testimonios, algunos padres señalaron que en otras oportunidades se habrían producido situaciones de violencia o episodios de hostigamiento entre estudiantes en las inmediaciones del establecimiento, lo que motivó nuevos reclamos para que se adopten medidas de prevención.

Qué dijo la escuela tras las peleas de los estudiantes

Desde la institución educativa difundieron un comunicado a través de sus redes oficiales en el que reafirmaron su compromiso con la formación integral de los estudiantes y con la construcción de un clima escolar seguro.

En el mismo mensaje, las autoridades explicaron que los hechos mencionados ocurrieron fuera del horario escolar y del ámbito institucional. No obstante, convocaron a las familias y a toda la comunidad educativa a abordar la situación mediante el diálogo, la responsabilidad y el compromiso compartido en la educación y el cuidado de los adolescentes.

Mientras tanto, entre las familias de estudiantes continúa el pedido para que se implementen acciones que permitan reforzar la seguridad en los alrededores del establecimiento, especialmente en los momentos en que se produce la mayor concentración de alumnos en la vía pública.