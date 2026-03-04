Palmira: persecución, choque y un menor herido en una moto robada.

Un operativo de patrullaje preventivo realizado por efectivos de Cuerpos Especiales terminó con una persecución , un choque y un adolescente herido en la ciudad de Palmira , en San Martín.

El hecho ocurrió cerca de las 23:10 del miércoles, en jurisdicción de la Comisaría 28°. Según el parte policial, el procedimiento se inició cuando el personal que recorría la zona advirtió la presencia de una motocicleta verde y negra en la intersección de Moreno y Echegaray, ocupada por dos varones y que, por sus características, aparentaba ser sustraída.

Al intentar identificarlos, el conductor ignoró las señales de detención y escapó a gran velocidad por calle Moreno hacia el norte. La persecución se extendió por varias cuadras hasta llegar a Gumersindo Pereyra, donde la motocicleta impactó contra un Peugeot 405 rojo que circulaba por el lugar.

Producto del choque, el acompañante — un menor de 15 años domiciliado en Palmira— quedó tendido sobre el asfalto con múltiples lesiones. El conductor abandonó el rodado y huyó a pie, perdiéndose entre las viviendas de la zona.

Una ambulancia trasladó al adolescente al Hospital Perrupato, en la ciudad de San Martín, con código rojo. Allí fue asistido y diagnosticado con politraumatismos producto del impacto.

Al verificar el dominio del rodado, la Policía confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro activo por “Hurto Agravado”. Interviene la Oficina Fiscal de San Martín y, por tratarse de un menor de edad, tomó participación el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que continuará con las actuaciones correspondientes.

Un distrito bajo tensión

El episodio se produce en un contexto de creciente preocupación por hechos delictivos protagonizados por adolescentes en distintos puntos de la provincia y del país, y en medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad.

Palmira, uno de los distritos más poblados de San Martín, atraviesa desde hace meses un clima de conflictividad social marcado por reclamos vecinales vinculados a la inseguridad, episodios de violencia y reiteradas denuncias por robos de motos bajo modalidades similares. La circulación de rodados con pedido de secuestro y la participación de menores en estos hechos se han convertido en un eje recurrente de discusión pública.

En este escenario, el caso reabre interrogantes sobre el abordaje estatal frente a adolescentes en conflicto con la ley penal.