Alrededor de 30 cabañas destruidas en el incendio en El Carrizal: qué desató el fuego en el excamping de YPF

En el incendio en El Carrizal se escucharon varias explosiones, supuestamente de garrafas y bidones con combustible

Tratan de establecer las causas del incendio que consumió cerca de 30 cabañas en un camping de El Carrizal.

El incendio en un camping de El Carrizal habría destruido entre 20 y 30 cabañas y aún se investiga cómo comenzó.

Leonardo Hipólito Prado Ghilardi, de 48 años, encargado del camping Shangri – La, exYPF, fue quien dio el alerta al 911 del inicio del fuego, cerca de las 20.30.

El fuego tomó fuerza rápidamente y comenzó a devorar a las cabañas que, una junto a otra, estaban construidas allí, igual que en la mayoría de los campings de El Carrizal.

