31 de octubre de 2025 - 11:37

Alrededor de 30 cabañas destruidas en el incendio en El Carrizal: qué desató el fuego en el excamping de YPF

En el incendio en El Carrizal se escucharon varias explosiones, supuestamente de garrafas y bidones con combustible

Tratan de establecer las causas del incendio que consumió cerca de 30 cabañas en un camping de El Carrizal.

Tratan de establecer las causas del incendio que consumió cerca de 30 cabañas en un camping de El Carrizal.

Foto:

Por Enrique Pfaab

El incendio en un camping de El Carrizal habría destruido entre 20 y 30 cabañas y aún se investiga cómo comenzó.

Leé además

Graves daños por un incendio que destrozó un camping en El Carrizal.

Cabañas y lanchas reducidas a cenizas por un incendio en un camping en El Carrizal

Por Enrique Pfaab
Gran incendio en Parque Patricios.

Caos en Parque Patricios: videos del incendio en un taller mecánico que obligó a evacuar la manzana

Por Redacción Policiales

Leonardo Hipólito Prado Ghilardi, de 48 años, encargado del camping Shangri – La, exYPF, fue quien dio el alerta al 911 del inicio del fuego, cerca de las 20.30.

El fuego tomó fuerza rápidamente y comenzó a devorar a las cabañas que, una junto a otra, estaban construidas allí, igual que en la mayoría de los campings de El Carrizal.

incendio 4
Tratan de establecer las causas del incendio que consumió cerca de 30 cabañas en un camping de El Carrizal.

Tratan de establecer las causas del incendio que consumió cerca de 30 cabañas en un camping de El Carrizal.

Durante el siniestro, se produjeron varias explosiones, algunas por las garrafas que estaban en las cabañas y también por combustible que estaba preparado para alimentar los motores de las lanchas.

En la mañana se realizaron una serie de estudios del lugar, para tratar de establecer el origen del siniestro, investigación que aún está en curso y que es potestad del fiscal Germán Santarelli, de la Unidad Fiscal Junín – Rivadavia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Violento choque entre dos camiones y dos autos terminó con cinco muertos en la Ruta 9 

Tres muertos tras un choque e incendio entre dos camiones y dos autos en la Ruta 9

Por Redacción Policiales
Quiniela de Mendoza: los números de este viernes 31 de octubre. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 31 de octubre

Por Redacción Sociedad
la escuela construida con fondos municipales de maipu abrira sus aulas en el 2026

La escuela construida con fondos municipales de Maipú abrirá sus aulas en el 2026

Por Redacción
unas 10.000 personas le dieron color al exitoso halloween en la aristides

Unas 10.000 personas le dieron color al exitoso "Halloween en la Arístides"

Por Redacción