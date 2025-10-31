Anses anunció un beneficio para los jubilados en noviembre: de qué se trata

Se pondrá en marcha en los próximos días y beneficiará a millones de argentinos antes de fin de año.

En horas, el undécimo mes del año 2025 comenzará a habitar la vida de los argentinos y, con él, empezará la cuenta regresiva para el inicio del ciclo de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El organismo público nacional está dentro de la órbita del ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello que, en los próximos días procederá a cumplir con el pago de haberes y asignaciones a ciento de miles de beneficiarios.

Las fechas de pago para el mes de noviembre de la ANSES se hará efectiva desde el lunes 10 de noviembre.

El grupo de jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo serán los primeros percibir el dinero en sus cuentas bancarias. Asimismo, tal y como indica el calendario informado para noviembre y, como se esquematiza mes a mes, aquellas personas cuyo DNI finalice en 0 van a cobrar el 10 del 11 y, los días subsiguientes se irá abonando a todas las terminaciones de documento hasta completar el cronograma.

Una vez finalizado el pago a estos grupos, será el turno de quienes superan un haber mínimo. A partir del 20 de noviembre, iniciando con los DNI terminado en 0 y 1.