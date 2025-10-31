31 de octubre de 2025 - 21:45

Anses anunció un beneficio para los jubilados en noviembre: de qué se trata

Se pondrá en marcha en los próximos días y beneficiará a millones de argentinos antes de fin de año.

ANSES qué pasa si cobro planes sociales y tengo movimientos bancarios grandes.jpg
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En horas, el undécimo mes del año 2025 comenzará a habitar la vida de los argentinos y, con él, empezará la cuenta regresiva para el inicio del ciclo de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Leé además

Las familias percibirán hasta $193.144 por hijo sumando AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

ANSES: cuánto se cobra por AUH en noviembre y cómo acceder al pago extra

Por Redacción Economía
El Gobierno oficializó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán y cuándo se paga.

Anses con nuevo bono y aumento para jubilados: cuánto cobrarán y cuándo se paga

Por Redacción Economía

El organismo público nacional está dentro de la órbita del ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello que, en los próximos días procederá a cumplir con el pago de haberes y asignaciones a ciento de miles de beneficiarios.

Las fechas de pago para el mes de noviembre de la ANSES se hará efectiva desde el lunes 10 de noviembre.

El grupo de jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo serán los primeros percibir el dinero en sus cuentas bancarias. Asimismo, tal y como indica el calendario informado para noviembre y, como se esquematiza mes a mes, aquellas personas cuyo DNI finalice en 0 van a cobrar el 10 del 11 y, los días subsiguientes se irá abonando a todas las terminaciones de documento hasta completar el cronograma.

Una vez finalizado el pago a estos grupos, será el turno de quienes superan un haber mínimo. A partir del 20 de noviembre, iniciando con los DNI terminado en 0 y 1.

Jubilados ANSES.jpg
El aumento del 2,21% se calcula según la inflación registrada en enero.

El aumento del 2,21% se calcula según la inflación registrada en enero.

Calendario ANSES para noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento

  • 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento

12 de noviembre al 10 de diciembre.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento

  • 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El nuevo aumento de ANSES impactará en los pagos de la Asignación Universal por Hijo desde noviembre.

AUH + Ayuda Escolar y monto retenido de ANSES: quiénes cobran $1.115.000 en noviembre

Por Melisa Sbrocco
Jubilados y pensionados de la mínima cobrarán en noviembre un total de $403.052,70 con el bono incluido.

Aumento para jubilados de la mínima: ANSES confirma cuánto cobrarán en noviembre

Por Redacción Economía
Los pagos de SUAF en noviembre se realizan según la terminación del DNI del titular del beneficio.

SUAF de ANSES: quiénes cobran $314.000 en noviembre y en qué fecha

Por Melisa Sbrocco
PUAM: ya se encuentra disponible la solicitud del trámite totalmente digital.

PUAM: ya se encuentra disponible en Anses la solicitud del trámite totalmente digital

Por Redacción Economía