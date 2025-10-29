Aumento para jubilados de la mínima: ANSES confirma cuánto cobrarán en noviembre

ANSES confirmó un aumento del 2,08% para jubilados de la mínima en noviembre y mantiene el bono de $70.000. Cuánto reciben en noviembre.

Jubilados y pensionados de la mínima cobrarán en noviembre un total de $403.052,70 con el bono incluido.

Los jubilados de la mínima que dependen de la ANSES recibirán en noviembre de 2025 un nuevo incremento, correspondiente a la actualización mensual que realiza el organismo previsional con base en el índice de inflación más reciente. El ajuste será del 2,08%, en línea con la variación de precios registrada en septiembre.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $333.052,70, a la que se suma el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios. En total, los beneficiarios con el haber más bajo cobrarán $403.052,70. Esta medida busca mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación acumulada.

Durante noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará la nueva actualización sobre las jubilaciones y pensiones, lo que impactará en los ingresos de millones de beneficiarios. Los montos que regirán a partir de este mes serán los siguientes:

Jubilación mínima: $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88 Desde el organismo previsional indicaron que el bono se deposita de manera automática junto con los haberes y se otorga completo a quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM o las pensiones no contributivas.

En cuanto a las fechas de pago, la ANSES mantendrá el calendario habitual, que se organiza según el último número del DNI del beneficiario. Los cobros se distribuirán a lo largo de todo el mes, garantizando el depósito tanto del haber mensual como del bono extraordinario en una única liquidación.

Cómo iniciar el trámite jubilatorio en la ANSES paso a paso Para acceder a una jubilación a través de la ANSES, es necesario seguir un procedimiento que puede realizarse de manera mixta, combinando trámites virtuales y presenciales. En primer lugar, se debe ingresar al portal oficial Mi ANSES, utilizando el CUIL y la clave de la Seguridad Social. Allí, dentro de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral, el usuario puede verificar que todos los aportes estén registrados correctamente. Si existieran períodos sin acreditar, se debe presentar la documentación correspondiente, como certificados de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de obra social o una Declaración Jurada, para respaldar esos años de trabajo. Además, es necesario completar el Formulario 6.18, que corresponde a la solicitud de prestaciones previsionales. Finalmente, el interesado debe solicitar un turno presencial en una oficina de la ANSES para concluir el trámite. El día de la cita es obligatorio presentar el DNI y la documentación respaldatoria. Una vez verificados los datos, el organismo evaluará la solicitud y, si corresponde, otorgará el beneficio jubilatorio según la normativa vigente.