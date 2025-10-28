Vuelve el reintegro de $120.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% en compras de supermercados y mayoristas adheridos a través de la app MODO BNA+, utilizando tarjetas de crédito del banco. La promoción aplica tanto en compras presenciales como online y estará vigente todos los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025.
El tope por cliente es de $12.000 por semana, lo que permite alcanzar hasta $24.000 por dos semanas o $120.000 combinando el consumo de distintos miembros de un grupo familiar. Entre los comercios adheridos se encuentran cadenas nacionales y locales, con la posibilidad de sumar ahorros en cada transacción.
Reintegro del Banco Nación en supermercados y mayoristas: cómo y dónde usarlo
El Banco de la Nación Argentina (BNA) informó que el reintegro del 30% se acreditará “dentro de los 30 días de ocurrida la transacción” en la cuenta asociada a la app BNA+, siempre que el pago se realice “escaneando el QR de MODO y seleccionando las tarjetas participantes como medio de pago”.
Además, aclararon que “el tope de reintegro es de $12.000 por cliente (considerando su CUIT) cada miércoles, independientemente de la cantidad de compras que realice”.
La promoción incluye tanto compras en tiendas físicas como online, en cadenas nacionales como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, entre otras. En Mendoza, los consumidores podrán aprovechar el beneficio en los siguientes comercios adheridos:
Átomo: Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital.
Carrefour: Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras.
Vea: Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Mendoza capital.
Makro: Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz.
Jumbo: San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza.
Coto: Videla Correas 628, Mendoza capital.
Super A: Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Mendoza capital.
Granja Benedetti: Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Mendoza capital.
Carnes Rizzo: Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
Frigorífico Stella: Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz.
Vaca Negra: Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo.
Tiento: Acceso Sur, Luján de Cuyo.
Hiper Libertad: Godoy Cruz.
Yaguar: Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz.
Blow Max: Guaymallén y Mendoza capital.
El beneficio se aplica únicamente pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA a través de MODO BNA+, escaneando el QR del comercio y seleccionando la tarjeta. Los reintegros se acreditan dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada, incluyendo compras de adicionales siempre que tengan cuenta en el banco.
Cómo aprovechar al máximo la promoción y llegar a $120.000
Para alcanzar el tope de reintegro de $120.000, un grupo familiar de dos personas puede organizar sus compras semanales de manera estratégica. Cada miembro debe consumir hasta $60.000 durante los miércoles de la promoción, utilizando una tarjeta de crédito del BNA por persona.
La suma de reintegros individuales de $12.000 por semana permite acumular $24.000 por dos semanas, y repetir esta estrategia durante cinco miércoles permite llegar a $120.000.
Los reintegros aparecerán reflejados como ajuste de crédito en los resúmenes de cuenta, y en el caso de compras de adicionales, se requiere que tengan una cuenta monetaria en el BNA para recibir el beneficio.