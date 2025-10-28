Vuelve el reintegro de $120.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Aprovechá el 30% de reintegro en supermercados y mayoristas con MODO BNA+. Cada miércoles podés sumar hasta el tope de reintegro para ahorrar más.

Cada usuario puede recibir hasta $12.000 de reintegro por miércoles usando tarjetas del BNA.

El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% en compras de supermercados y mayoristas adheridos a través de la app MODO BNA+, utilizando tarjetas de crédito del banco. La promoción aplica tanto en compras presenciales como online y estará vigente todos los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025.

El tope por cliente es de $12.000 por semana, lo que permite alcanzar hasta $24.000 por dos semanas o $120.000 combinando el consumo de distintos miembros de un grupo familiar. Entre los comercios adheridos se encuentran cadenas nacionales y locales, con la posibilidad de sumar ahorros en cada transacción.

Reintegro del Banco Nación en supermercados y mayoristas: cómo y dónde usarlo El Banco de la Nación Argentina (BNA) informó que el reintegro del 30% se acreditará “dentro de los 30 días de ocurrida la transacción” en la cuenta asociada a la app BNA+, siempre que el pago se realice “escaneando el QR de MODO y seleccionando las tarjetas participantes como medio de pago”.

Pago BNA+.jpg Además, aclararon que “el tope de reintegro es de $12.000 por cliente (considerando su CUIT) cada miércoles, independientemente de la cantidad de compras que realice”.

La promoción incluye tanto compras en tiendas físicas como online, en cadenas nacionales como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, entre otras. En Mendoza, los consumidores podrán aprovechar el beneficio en los siguientes comercios adheridos: