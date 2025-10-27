Reintegro en supemercados: última chance para ahorrar 25% en Jumbo, Vea y Disco con Banco Nación

Última semana para aprovechar el 25% de reintegro en Jumbo, Vea y Disco pagando con Mastercard a través de la app MODO.

Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $8.000 por semana en supermercados adheridos.

Los clientes del Banco Nación tienen la última oportunidad para aprovechar un reintegro del 25% en sus compras en supermercados Vea, Jumbo y Disco. La promoción se aplica únicamente los martes, utilizando la App MODO y pagando con tarjetas Mastercard a través de la tecnología NFC (Near Field Communication).

La iniciativa estará vigente hasta mañana, última semana de octubre de 2025, y permite que cada usuario acumule un reintegro máximo de $8.000 por semana, acreditado directamente en la cuenta bancaria o en el resumen de la tarjeta utilizada.

Jumbo Los martes, los usuarios del Banco Nación pueden ahorrar hasta $8.000 en compras con Mastercard NFC. Condiciones de la promoción y productos excluidos La promoción es válida solo para compras presenciales en los locales de Cencosud S.A. como Jumbo, Disco y Vea, los días martes. Para acceder al reintegro, es obligatorio pagar con tarjetas Mastercard mediante NFC, a través de la App MODO o la app del banco emisor.

El reintegro del 25% tiene un tope máximo de $8.000 por semana y por usuario, y no es acumulable con otras promociones ni descuentos vigentes. Quedan excluidas las compras realizadas con tarjetas Maestro, pagos con chip o QR, cuentas bloqueadas o en mora, y ciertos productos de bodegas: La Rural, Trumpeter, Rutini, Luca, La Posta, Luigi Bosca, Chandon, Terrazas de Los Andes, Valmont, Latitud 33, Catena Zapata, Mercier, Baron B, Escorihuela Gascon, Clos de los Siete, El Enemigo, Monteviejo, ni Brik ni Generosos.

En Mendoza, algunos de los supermercados adheridos son: