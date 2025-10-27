Reintegro en supemercados: última chance para ahorrar 25% en Jumbo, Vea y Disco con Banco Nación

Los clientes del Banco Nación tienen la última oportunidad para aprovechar un reintegro del 25% en sus compras en supermercados Vea, Jumbo y Disco. La promoción se aplica únicamente los martes, utilizando la App MODO y pagando con tarjetas Mastercard a través de la tecnología NFC (Near Field Communication).
La iniciativa estará vigente hasta mañana, última semana de octubre de 2025, y permite que cada usuario acumule un reintegro máximo de $8.000 por semana, acreditado directamente en la cuenta bancaria o en el resumen de la tarjeta utilizada.
Jumbo
Los martes, los usuarios del Banco Nación pueden ahorrar hasta $8.000 en compras con Mastercard NFC.
Condiciones de la promoción y productos excluidos
La promoción es válida solo para compras presenciales en los locales de Cencosud S.A. como Jumbo, Disco y Vea, los días martes. Para acceder al reintegro, es obligatorio pagar con tarjetas Mastercard mediante NFC, a través de la App MODO o la app del banco emisor.
El reintegro del 25% tiene un tope máximo de $8.000 por semana y por usuario, y no es acumulable con otras promociones ni descuentos vigentes. Quedan excluidas las compras realizadas con tarjetas Maestro, pagos con chip o QR, cuentas bloqueadas o en mora, y ciertos productos de bodegas: La Rural, Trumpeter, Rutini, Luca, La Posta, Luigi Bosca, Chandon, Terrazas de Los Andes, Valmont, Latitud 33, Catena Zapata, Mercier, Baron B, Escorihuela Gascon, Clos de los Siete, El Enemigo, Monteviejo, ni Brik ni Generosos.
En Mendoza, algunos de los supermercados adheridos son:
Vea
-
Paso de los Andes 82
-
Vea Express Belgrano 1340
-
Vea Express Gral. Espejo 131
-
Vea 34, Patricias Mendocinas 1730
-
Vea Cencosud Cerro Siete Colores 2498, Bº Dalvian
-
Vea Santiago del Estero 25
-
Vea Jorge A. Calle 897
-
Vea Mayorista San José
-
Vea Cencosud Lisandro Moyano 302
-
Vea Patricias Mendocinas 1745
Jumbo
Cuánto hay que comprar para alcanzar el tope de reintegro
Para aprovechar el reintegro máximo de $8.000, se debe realizar una compra de $32.000 en una sola operación dentro de los supermercados Vea, Jumbo o Disco. Las compras con tarjeta de crédito se acreditan en hasta dos resúmenes posteriores, mientras que las de débito o prepaga se reflejan dentro de 30 días hábiles.
Esta última semana es la oportunidad final para acceder al beneficio y reducir directamente el gasto en supermercado, solo pagando con Mastercard a través de NFC en las tiendas adheridas.