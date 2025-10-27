Por el triunfo de Milei, las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta un 35% en el premarket

En total, el universo de ADR argentinos presentó una de las mejores sesiones no regulares en los últimos ciclos electorales. Se desplomó el dólar cripto.

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas por el triunfo de LLA

La contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo provocó una suba fuerte de las acciones locales en el denominado “overnight” de Wall Street, antes de la apertura de la jornada de este lunes, con alzas de hasta el 35%.

Los papeles de YPF subieron 26%, los de Banco Galicia 35%, los de BBVA 35,8%, Banco Macro 35,4%, Pampa Energía 20,7%, Central Puerto 23,4%, Edenor 24,2% y Mercado Libre 7%.

No todos los ADRs locales cotizan en el mercado overnight, que operan en el este de EEUU, de domingo a jueves, cuando los mercados regulares están cerrados.

En el momento en el que la Cámara Nacional Electoral empezó a difundir los primeros resultados de la elección de medio término, la cotización del dólar cripto, según CriptoYa, se ubicaba en $1.459, es decir, 8 por ciento por debajo de la misma cotización del arranque de la jornada: $ 1.585.

La relevancia del dólar cripto se debe a que es un indicador que anticipa la cobertura, en especial cuando los mercados tradicionales están cerrados, como este domingo a la noche a la espera de los resultados.