Se desploma el dólar hoy tras el triunfo de Milei: a cuánto cotiza

Tras el triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional , el dólar minorista reacciona con una fuerte baja y cotiza este lunes 27 de octubre a $ 1.370 para la compra y $1.420 para la venta a las 11.42 en el Banco Nación . Se trata de un descenso de $95 (-6,3%) respecto al cierre del viernes, cuando había repetido el récord nominal de $1.515.

La apertura de la divisa estadounidense ya se había anticipado en la noche de la elección, cuando el dólar cripto había mostrado también un importante desplome. Durante la mañana, la cotización del dólar oficial llegó a pisar los $1.370 para la venta, pero luego, hacia el mediodía, retomó una leve senda alcista hasta los $1.420.

En tanto, el dólar blue también cae y se vende igual a $ 1.420 en las " cuevas ", en un descenso de $100 desde el viernes pasado. Lo mismo sucede con los dólares financieros , con bajas cercanas a los $200 y ahora abajo de los $1.400.

Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $1.345 para la venta , es decir, $147 menos que el viernes. El techo de la banda de flotación está fijado este lunes en $1.494,04, según el Banco Central.

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.846 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $ 1.360 (- $100)

(- $100) Venta: $ 1.420 (- $100)

A cuánto cotiza hoy el dólar cripto

Compra : $ 1.422,30

Venta: $ 1.423

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.371,77 (- $177,30)

: $ 1.371,77 (- $177,30) Venta: $ 1.373,40 (- $177)

Dólar: cómo acceder a un precio de $175 sin límites (Imagen ilustrativa / Web) Se desploma el dólar este lunes 27 de octubre

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.368,97 (- $131,88)

: $ 1.368,97 (- $131,88) Venta: $ 1.394,15 (- $188,07)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".

A cuánto cotiza hoy el peso chileno

Compra : $ 1.400 cada mil chilenos

: $ 1.400 cada mil chilenos Venta: $ 1.520 cada mil chilenos