En Chile también agradecen a Milei: Bolsa de Santiago con récord histórico y acciones al alza

El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas generó un efecto positivo este lunes en la economía chilena.

En Chile también agradecen a Milei por el triunfo electoral: Bolsa de Santiago con récord histórico y acciones al alza

La Bolsa de Comercio de Santiago de Chile alcanzaba este lunes un nuevo máximo histórico, impulsada por el buen ánimo de los mercados internacionales y el impacto positivo del resultado electoral en Argentina, donde La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones legislativas del domingo.

El IPSA, principal índice bursátil chileno, se ubicó en 9.250,79 puntos, con un alza de 0,72% respecto a la jornada anterior. De esta forma, el indicador acumula un avance de 3,12% en octubre y casi 38% en lo que va de 2025, posicionándose entre los mercados con mejor rendimiento a nivel global, destacó el diario trasandino La Tercera.

El repunte se da en un contexto de optimismo internacional, con los principales índices globales al alza. El MSCI World sube 0,17% y el MSCI ACWI, que agrupa acciones de economías desarrolladas y emergentes, gana 0,30%.

En el plano regional, la buena elección de Milei en Argentina generó un efecto contagio en los activos vinculados a Chile. Los inversores celebraron tanto la asistencia financiera de USD 20.000 millones comprometida por Washington como la posibilidad de nuevas líneas de apoyo económico a Buenos Aires.

Ese clima optimista se tradujo en fuertes avances para las empresas chilenas con operaciones en Argentina. Cencosud lidera las alzas con un salto de 6,89%, seguida por CCU, que gana 6,10%, y Andina B, que sube 5,41%.