La Bolsa de Comercio de Santiago de Chile alcanzaba este lunes un nuevo máximo histórico, impulsada por el buen ánimo de los mercados internacionales y el impacto positivo del resultado electoral en Argentina, donde La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones legislativas del domingo.
El IPSA, principal índice bursátil chileno, se ubicó en 9.250,79 puntos, con un alza de 0,72% respecto a la jornada anterior. De esta forma, el indicador acumula un avance de 3,12% en octubre y casi 38% en lo que va de 2025, posicionándose entre los mercados con mejor rendimiento a nivel global, destacó el diario trasandino La Tercera.
En Chile también agradecen a Milei: Bolsa de Santiago con récord histórico y acciones al alza
El repunte se da en un contexto de optimismo internacional, con los principales índices globales al alza. El MSCI World sube 0,17% y el MSCI ACWI, que agrupa acciones de economías desarrolladas y emergentes, gana 0,30%.
En el plano regional, la buena elección de Milei en Argentina generó un efecto contagio en los activos vinculados a Chile. Los inversores celebraron tanto la asistencia financiera de USD 20.000 millones comprometida por Washington como la posibilidad de nuevas líneas de apoyo económico a Buenos Aires.
La empresa chilena Cencosud, al alza gracias a la euforia en Wall Street por Milei en las elecciones
Ese clima optimista se tradujo en fuertes avances para las empresas chilenas con operaciones en Argentina. Cencosud lidera las alzas con un salto de 6,89%, seguida por CCU, que gana 6,10%, y Andina B, que sube 5,41%.
Además de la victoria oficialista en Argentina, el impulso chileno también llegó desde el frente geopolítico. Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo preliminar para suspender temporalmente el aumento de aranceles y posponer por un año las restricciones chinas a la exportación de tierras raras, además de reactivar la compra de soja estadounidense. El entendimiento, logrado durante reuniones en Kuala Lumpur, será la antesala del encuentro previsto entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que Beijing “retrasará las restricciones mientras las reexamina” y retomará “compras agrícolas sustanciales”. Esta distensión comercial contribuyó a las subas moderadas de los futuros de Wall Street, que avanzan en torno al 0,33% antes de la apertura.
A cuánto cotiza hoy el peso chileno en Argentina
- Compra: $ 1.400 cada mil chilenos (- $80 respecto al viernes)
- Venta: $ 1.520 cada mil chilenos (- $60)