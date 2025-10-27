La famosa tienda de Chile que llegó a Argentina con ropa muy barata: hay envío gratis

Ofrece precios accesibles en vestuario de hombre, mujer e infantil. Hay zapatillas, accesorios, ropa interior y más.

Cómo comprar ropa en Tricot Chile desde Argentina con envío gratis

La tienda chilena Tricot ya vende en Argentina con precios muy baratos en ropa y calzado

La tienda de ropa Tricot, una de las más baratas en Chile y conocida entre los argentinos que suelen viajar, concretó su arribo oficial a la Argentina. Si bien no hizo apertura de sucursales, sí habilitó la compra online de sus artículos de vestuario a pesos argentinos y con opción de envío gratis a domicilio.

La noticia llegó por partida doble: el lanzamiento de la página web oficial https://www.tricot.com.ar/ y la cuenta de Instagram https://www.instagram.com/tricot.argentina/, en la que ya comparten ofertas, información de pago y métodos de envío a nuestro país.

IG Tricot Argentina Los tiempos de entrega varían entre 2 y 10 días hábiles, dependiendo de la zona del país. El envío gratis aplica desde $50.000.

IG Cómo comprar a Tricot Chile desde Argentina a precios accesibles Registrate y creá tu cuenta en Tricot Argentina con los datos de contacto básicos. Elegí el producto que te guste y definí talle, color y cantidad. Podés sumarlo a tu lista de favoritos. Agregá la prenda al carrito de compras. Presioná "iniciar compra". Ingresá la dirección de entrega en Argentina para que la web calcule el costo del envío y de importación. Por ejemplo: para una compra de $60.970, se paga $9.146 de arancel aduanero por importación. Total: $70.116. Elegí el medio de pago y aceptá las condiciones de compra. ¡Listo! Despacho de 2 a 10 días hábiles al domicilio. Los precios baratos de la ropa en Tricot Argentina Entre las ofertas de Tricot Argentina figuran remeras para mujer desde $7.990, pantalones desde $24.990 y vestidos desde $18.990.

Las remeras de hombre también se consiguen desde $7.990, las camisas aparecen a partir de $13.990 y los jeans arrancan en $18.990.

La tienda chilena también ofrece descuentos en ropa interior, moda infantil, ropa deportiva, accesorios y calzado. Por ejemplo, hay zapatillas a $18.990 y zapatos desde $27.990. Recordá que a los precios hay que sumar los costos de importación y envío. Este último es gratis si comprás por más de $50.000. Medios de pago en Tricot Argentina Mercado Pago

Tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard Servicio de Atención al Cliente Tricot (SAC) a través de WhatsApp al número +56 9 62276813. En caso de reembolso de la compra o devolución, hay hasta 30 días posteriores a la recepción del producto. Demora entre 5 a 10 días hábiles, según indica la web.