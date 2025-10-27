27 de octubre de 2025 - 13:25

La famosa tienda de Chile que llegó a Argentina con ropa muy barata: hay envío gratis

Ofrece precios accesibles en vestuario de hombre, mujer e infantil. Hay zapatillas, accesorios, ropa interior y más.

La tienda chilena Tricot ya vende en Argentina con precios muy baratos en ropa y calzado

Cómo comprar ropa en Tricot Chile desde Argentina con envío gratis

La tienda de ropa Tricot, una de las más baratas en Chile y conocida entre los argentinos que suelen viajar, concretó su arribo oficial a la Argentina. Si bien no hizo apertura de sucursales, sí habilitó la compra online de sus artículos de vestuario a pesos argentinos y con opción de envío gratis a domicilio.

Llegó la tienda chilena Tricot a Argentina: precios baratos, pedidos online y envío gratis
Los tiempos de entrega varían entre 2 y 10 días hábiles, dependiendo de la zona del país. El envío gratis aplica desde $50.000.

Cómo comprar a Tricot Chile desde Argentina a precios accesibles

  1. Registrate y creá tu cuenta en Tricot Argentina con los datos de contacto básicos.
  2. Elegí el producto que te guste y definí talle, color y cantidad. Podés sumarlo a tu lista de favoritos.
  3. Agregá la prenda al carrito de compras.
  4. Presioná "iniciar compra".
  5. Ingresá la dirección de entrega en Argentina para que la web calcule el costo del envío y de importación. Por ejemplo: para una compra de $60.970, se paga $9.146 de arancel aduanero por importación. Total: $70.116.
  6. Elegí el medio de pago y aceptá las condiciones de compra. ¡Listo! Despacho de 2 a 10 días hábiles al domicilio.
Los precios baratos de la ropa en Tricot Argentina

Entre las ofertas de Tricot Argentina figuran remeras para mujer desde $7.990, pantalones desde $24.990 y vestidos desde $18.990.

Las remeras de hombre también se consiguen desde $7.990, las camisas aparecen a partir de $13.990 y los jeans arrancan en $18.990.

Ofertas en Tricot Argentina (octubre de 2025)
La tienda chilena también ofrece descuentos en ropa interior, moda infantil, ropa deportiva, accesorios y calzado.

Por ejemplo, hay zapatillas a $18.990 y zapatos desde $27.990.

Recordá que a los precios hay que sumar los costos de importación y envío. Este último es gratis si comprás por más de $50.000.

Medios de pago en Tricot Argentina

  • Mercado Pago
  • Tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard

Servicio de Atención al Cliente Tricot (SAC) a través de WhatsApp al número +56 9 62276813.

En caso de reembolso de la compra o devolución, hay hasta 30 días posteriores a la recepción del producto. Demora entre 5 a 10 días hábiles, según indica la web.

