París liquida lavarropas de primera marca desde 249.990 chilenos

Al igual que Falabella , la multitienda chilena París lanzó interesantes ofertas en lavarropas , un electrodoméstico clave para el hogar. Hay precios accesibles desde 249.990 pesos chilenos (unos 260 dólares) a los que se debe sumar el costo de aranceles por importación de línea blanca.

A este costo hay que sumar el pago de aranceles por línea blanca en la Aduana, diferencial de otros productos incluidos en la clásica franquicia de equipaje.

Según el régimen simplificado de importación de productos de línea blanca, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) define un total de 55% sobre el precio del electrodoméstico, conformado por:

De esta forma, el precio final del lavarropas Hisense traído de Chile rondaría los 575.172 pesos argentinos.

Aranceles por importación de electrodomésticos de línea blanca, según el régimen simplificado de ARCA

Más precios de lavarropas en París Chile

Lavadora-secadora Midea 9,5/7 kg (-46%)

269.990 pesos chilenos | 281 dólares | $400.766

+55% aranceles = $621.188

Lavadora-secadora Daewoo 10/7 kg Inverter (-34%)

279.990 pesos chilenos | 292 dólares | $415.610

+55% aranceles = $644.196

Lavadora Samsung 10,5 kg con IA Energy Mode (-48%)

279.990 pesos chilenos | 292 dólares | $415.610

+55% aranceles = $644.196

París Chile liquida lavarropas de primera línea (17 de octubre de 2025) París Chile liquida lavarropas de primera línea (17 de octubre de 2025)

Lavadora-secadora Samsung 12,57/7 kg con IA (-56%)

339.990 pesos chilenos | 354 dólares | $504.673

+55% aranceles = $782.243

Lavadora LG 12 kg con IA (-25%)

359.990 pesos chilenos | 375 dólares | $534.360

+55% aranceles = $828.258

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre pagar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el par de zapatillas sale 30.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 960 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 31,25 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con pagar con la tarjeta de débito y cancelar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.