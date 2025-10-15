Se nota en la boleta: cuál es el momento ideal para prender el lavarropas y gastar menos energía

Hay un horario en el que el consumo eléctrico se reduce y el gasto del lavarropas baja de forma notable. Es una estrategia para notar cambios en la factura.

El lavarropas es uno de los electrodomésticos que más energía consume en el hogar, especialmente por calentar el agua. Sin embargo, se usa regularmente según la cantidad de personas en cada familia, pero existe un momento del día en el que puede representar una diferencia en la factura de luz. Los expertos recomiendan un momento ideal para notar la diferencia.

Es importante destacar que en Argentina, el consumo eléctrico varía según la franja horaria y la zona, lo que hace que ciertos momentos sean más costosos que otros. Aunque parezca un detalle menor, elegir el momento adecuado para usar el lavarropas puede significar un ahorro de hasta el 30% en el gasto mensual de energía.

Durante este período, la red eléctrica presenta menor presión debido a que la mayoría de los hogares y comercios ya no están activos.

Es ahí donde usar el lavarropas permite un pequeño cambio en el consumo, ayudando al sistema eléctrico general del hogar a equilibrar su carga. Si el aparato tiene la función de inicio diferido, soluciona un cambio en la rutina, porque se puede programar el lavado para que comience automáticamente a esa hora sin necesidad de estar presente.

De acuerdo con los datos, un ciclo de lavado promedio consume entre 0,7 y 2 kilovatios por hora, dependiendo de la temperatura del agua y el modelo del lavarropas. Es importante evitar los horarios pico, entre las 13:00 y 16:00 y de 20:00 a 22:00, cuando la demanda de energía es más alta y los precios pueden aumentar en usuarios con tarifas segmentadas o medidores inteligentes.

, soluciona un cambio en la rutina, porque se puede para que comience automáticamente a esa hora sin necesidad de estar presente. De acuerdo con los datos, un ciclo de lavado promedio consume entre 0,7 y 2 kilovatios por hora, dependiendo de la temperatura del agua y el modelo del lavarropas. Es importante evitar los horarios pico, entre las 13:00 y 16:00 y de 20:00 a 22:00, cuando la demanda de energía es más alta y los precios pueden aumentar en usuarios con tarifas segmentadas o medidores inteligentes.

Una de las más efectivas es usar programas cortos o en frío, ya que el calentamiento del agua representa la mayor parte del gasto energético.

Otro consejo clave es esperar a llenar el tambor antes de iniciar el lavado, sin sobrecargarlo. De hecho, los lavarropas modernos detectan el peso de la carga, pero cuando funcionan medio vacíos consumen casi la misma cantidad de energía que si estuvieran llenos.

También es vital evitar el centrifugado de alta velocidad cuando no sea necesario y no debemos olvidar limpiar los filtros de vez en cuando para mejorar el rendimiento del motor. Para quienes viven en edificios o zonas con consumo compartido, es importante revisar si existen tarifas diferenciadas por horario, conocidas como tarifas horarias o discriminación horaria, disponibles en algunas regiones del país. Ahorrar energía no provoca hacer grandes cambios. En el caso del lavarropas, solo debemos elegir el momento adecuado para encenderlo y aplicar pequeñas rutinas que reduzcan el consumo. Este cambio de ahorro no logrará llenarnos los bolsillos para irnos de vacaciones, pero pueden generar una baja aceptable en la factura mensual.