15 de septiembre de 2025 - 10:30

Cuánto cuesta una PlayStation 5 en las tiendas París Chile en septiembre 2025

Una Playstation 5 comprada en Chile puede resultar más conveniente que en Argentina, siempre que el pago se realice respaldado en dólares.

Cuánto cuesta una PlayStation 5 en las tiendas París Chile en septiembre 2025 (2)
Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

Los precios de Playstation 5 que figuran en París Chile aparecen en pesos chilenos, y para calcular su equivalente en Argentina se usa una conversión en dos pasos (actualizada al 15 de septiembre de 2025): primero se divide el monto en CLP por la cotización del dólar en Chile y luego se multiplica por el dólar oficial en Argentina.

Leé además

cuanto cuesta el iphone 16, 15, 14 y 13 en ripley chile en septiembre 2025

Cuánto cuesta el iPhone 16, 15, 14 y 13 en Ripley Chile en septiembre 2025

Por Redacción Economía
Traer línea blanca desde Chile: cuánto se paga de aranceles y qué te piden en la Aduana al volver a Argentina

Aranceles por línea blanca en Chile: cuánto hay que pagar extra por traer electrodomésticos

Por Redacción Economía

De esa manera, se obtiene el valor final en pesos argentinos siempre que se pague con dólares propios.

Precios de PlayStation 5 en París Chile y su conversión a pesos argentinos

  • PS5 Versión Disco: $999.990 CLP → $1.532.000 ARS

  • PS5 Slim con Disco + 2 juegos: $989.990 CLP → $1.516.000 ARS

  • PS5 Pro Digital: $974.990 CLP → $1.494.000 ARS

  • PS5 Slim Digital + 2 juegos: $969.990 CLP → $1.487.000 ARS

  • PS5 Pro: $929.990 CLP → $1.429.000 ARS

  • PS5 Versión Disco sin juego: $899.990 CLP → $1.382.000 ARS

  • PS5 Slim Standard Slim Superbunde: $699.990 CLP → $1.074.000 ARS

  • PS5 Slim con 2 juegos (Edición Disco): $649.990 CLP → $998.000 ARS

  • PS5 Slim Edición Disco Call of Duty Black Ops 6: $649.990 CLP → $998.000 ARS

  • PS5 Slim (Edición Disco): $629.990 CLP → $967.000 ARS

(Valores en pesos chilenos y conversión a pesos argentinos al 15/09/2025).

image

Cómo hacer la conversión paso a paso

  • De CLP a dólares: dividir el precio en pesos chilenos por el tipo de cambio vigente en Chile (955 CLP por dólar).

    • Ejemplo: $50.000 CLP ÷ 955 = 52,35 USD.

  • De dólares a pesos argentinos: multiplicar el monto en dólares por la cotización oficial en Argentina ($1465 ARS).

    • Ejemplo: 52,35 × 1465 = $76.693 ARS.

    • Con este cálculo se puede pasar cualquier precio desde Chile a su valor real en Argentina.

    Cuánto cuesta una PlayStation 5 en las tiendas París Chile en septiembre 2025 (1)

    Qué forma de pago conviene en Chile

    • Tarjeta de crédito: lo recomendable es abonar en Chile en una cuota. Luego, al llegar el resumen, cancelar el saldo con dólares propios. Así se accede a la cotización oficial y se evita el recargo del 30%.

    • Tarjeta de débito en dólares: otra opción es pagar directo desde la caja de ahorro en dólares. Es clave configurar en el homebanking que el débito salga de esa cuenta, ya que si se debita en pesos argentinos se aplica conversión e impuestos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ARCA cambia las reglas: estos son los montos desde los que investigarán tus transferencias

    ARCA cambia las reglas: estos son los montos desde los que investigarán tus transferencias

    Por Redacción Economía
    La jornada del 22 de septiembre será no laborable para los empleados de comercio.

    Día del Empleado de Comercio: cómo funcionarán comercios, shoppings y supermercados y cómo se paga

    Por Melisa Sbrocco
    Los dólares, protagonistas de cada decisión económica de los argentinos

    Por qué los argentinos siguen comprando dólares, cuando deberían elegir los pesos

    Por Redacción Economía
    los marketplace concentran el 43% de las ventas online en argentina

    Los marketplace concentran el 43% de las ventas online en Argentina

    Por Redacción Economía