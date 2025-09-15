Los precios de Playstation 5 que figuran en París Chile aparecen en pesos chilenos, y para calcular su equivalente en Argentina se usa una conversión en dos pasos (actualizada al 15 de septiembre de 2025): primero se divide el monto en CLP por la cotización del dólar en Chile y luego se multiplica por el dólar oficial en Argentina.
De esa manera, se obtiene el valor final en pesos argentinos siempre que se pague con dólares propios.
(Valores en pesos chilenos y conversión a pesos argentinos al 15/09/2025).
De dólares a pesos argentinos: multiplicar el monto en dólares por la cotización oficial en Argentina ($1465 ARS).
Con este cálculo se puede pasar cualquier precio desde Chile a su valor real en Argentina.
Cuánto cuesta una PlayStation 5 en las tiendas París Chile en septiembre 2025 (1)
Qué forma de pago conviene en Chile
-
Tarjeta de crédito: lo recomendable es abonar en Chile en una cuota. Luego, al llegar el resumen, cancelar el saldo con dólares propios. Así se accede a la cotización oficial y se evita el recargo del 30%.
-
Tarjeta de débito en dólares: otra opción es pagar directo desde la caja de ahorro en dólares. Es clave configurar en el homebanking que el débito salga de esa cuenta, ya que si se debita en pesos argentinos se aplica conversión e impuestos.