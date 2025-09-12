12 de septiembre de 2025 - 10:54

Cuánto cuesta el iPhone 16, 15, 14 y 13 en Ripley Chile en septiembre 2025

Listado de iPhone con precios vigentes y conversión a pesos argentinos en la tienda online de Ripley Chile.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En Ripley Chile se consiguen iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 e iPhone 13 con valores online (sin Tarjeta Ripley). Esta guía reúne todos los precios publicados y muestra el monto equivalente en pesos argentinos, según este relevamiento de precios en comercios chilenos. Los importes pueden variar por stock, color o promos.

Modelos y precios en Ripley Chile

Formato: CLP → ARS (conversión explicada abajo).

  • iPhone 16 128 GB: $ 869.990 CLP → $ 1.316.372 ARS.

  • iPhone 16 256 GB: $ 969.990 CLP → $ 1.467.681 ARS.

  • iPhone 16 Pro 128 GB: $ 1.049.990 CLP → $ 1.588.728 ARS.

  • iPhone 16 Pro Max 256 GB: $ 1.329.990 CLP → $ 2.012.393 ARS.

  • iPhone 15 128 GB: $ 779.990 CLP → $ 1.180.194 ARS.

  • iPhone 15 256 GB: $ 899.990 CLP → $ 1.361.765 ARS.

  • iPhone 14 128 GB: $ 639.990 CLP → $ 968.362 ARS.

  • iPhone 13 128 GB: $ 549.990 CLP → $ 832.184 ARS.

image

Cómo convertir a pesos argentinos

Para estimar rápido en pesos argentinos, se pasa de pesos chilenos (CLP) a dólares y de ahí a ARS. Referencia actualizada al 11 de septiembre de 2025: tipo de cambio usado 955 CLP = 1 USD (venta en Chile) y $ 1.445 ARS = 1 USD (Argentina).

  • Paso 1: dividir el precio en CLP por 955 para obtener USD.

  • Paso 2: multiplicar esos USD por 1.445 para conocer el valor en ARS.

  • Ejemplo: 50.000 CLP ÷ 955 = 52,36 USD52,36 × 1.445 = $ 75.654 ARS (aprox.).

    Así se calcularon todos los equivalentes ARS publicados arriba.

Qué forma de pago conviene

Pagar con tarjeta de crédito en una cuota y cancelar el resumen en dólares con dólares propios (cuenta o billete) evita percepciones impositivas locales y usa la cotización oficial.

Otra opción es tarjeta de débito configurada a caja de ahorro en dólares, para que el débito salga en esa moneda.

En ambos casos, se recomienda desactivar débitos en pesos en el homebanking y confirmar que la compra figure en USD en el resumen.

