Cuánto cuesta el iPhone 16, 15, 14 y 13 en Ripley Chile en septiembre 2025

Listado de iPhone con precios vigentes y conversión a pesos argentinos en la tienda online de Ripley Chile.

En Ripley Chile se consiguen iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 e iPhone 13 con valores online (sin Tarjeta Ripley). Esta guía reúne todos los precios publicados y muestra el monto equivalente en pesos argentinos, según este relevamiento de precios en comercios chilenos. Los importes pueden variar por stock, color o promos.

Modelos y precios en Ripley Chile Formato: CLP → ARS (conversión explicada abajo).

iPhone 16 128 GB : $ 869.990 CLP → $ 1.316.372 ARS.

iPhone 16 256 GB : $ 969.990 CLP → $ 1.467.681 ARS.

iPhone 16 Pro 128 GB : $ 1.049.990 CLP → $ 1.588.728 ARS.

iPhone 16 Pro Max 256 GB : $ 1.329.990 CLP → $ 2.012.393 ARS.

iPhone 15 128 GB : $ 779.990 CLP → $ 1.180.194 ARS.

iPhone 15 256 GB : $ 899.990 CLP → $ 1.361.765 ARS.

iPhone 14 128 GB : $ 639.990 CLP → $ 968.362 ARS.

iPhone 13 128 GB: $ 549.990 CLP → $ 832.184 ARS.

image Cómo convertir a pesos argentinos Para estimar rápido en pesos argentinos, se pasa de pesos chilenos (CLP) a dólares y de ahí a ARS. Referencia actualizada al 11 de septiembre de 2025: tipo de cambio usado 955 CLP = 1 USD (venta en Chile) y $ 1.445 ARS = 1 USD (Argentina).

Paso 1: dividir el precio en CLP por 955 para obtener USD .

Paso 2: multiplicar esos USD por 1.445 para conocer el valor en ARS .

Ejemplo: 50.000 CLP ÷ 955 = 52,36 USD → 52,36 × 1.445 = $ 75.654 ARS (aprox.). Así se calcularon todos los equivalentes ARS publicados arriba.

Qué forma de pago conviene Pagar con tarjeta de crédito en una cuota y cancelar el resumen en dólares con dólares propios (cuenta o billete) evita percepciones impositivas locales y usa la cotización oficial. Otra opción es tarjeta de débito configurada a caja de ahorro en dólares, para que el débito salga en esa moneda. En ambos casos, se recomienda desactivar débitos en pesos en el homebanking y confirmar que la compra figure en USD en el resumen.