Cuánto cuesta el iPhone 16, 15, 14 y 13 en Ripley Chile en septiembre 2025

En Ripley Chile se consiguen iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 e iPhone 13 con valores online (sin Tarjeta Ripley). Esta guía reúne todos los precios publicados y muestra el monto equivalente en pesos argentinos, según este relevamiento de precios en comercios chilenos. Los importes pueden variar por stock, color o promos.
Modelos y precios en Ripley Chile
Formato: CLP → ARS (conversión explicada abajo).
Cómo convertir a pesos argentinos
Para estimar rápido en pesos argentinos, se pasa de pesos chilenos (CLP) a dólares y de ahí a ARS. Referencia actualizada al 11 de septiembre de 2025: tipo de cambio usado 955 CLP = 1 USD (venta en Chile) y $ 1.445 ARS = 1 USD (Argentina).
Qué forma de pago conviene
Pagar con tarjeta de crédito en una cuota y cancelar el resumen en dólares con dólares propios (cuenta o billete) evita percepciones impositivas locales y usa la cotización oficial.
Otra opción es tarjeta de débito configurada a caja de ahorro en dólares, para que el débito salga en esa moneda.
En ambos casos, se recomienda desactivar débitos en pesos en el homebanking y confirmar que la compra figure en USD en el resumen.