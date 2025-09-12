Los ridículos precios de Mar del Plata: alquilar una carpa sale lo mismo que un departamento en Chile

Mar del Plata ya empieza a ponerle números a la temporada de verano 2025-2026 y los precios son ridículos , en comparación a lo visto en Chile . Es que alquilar una carpa por un día puede salir lo mismo que una noche en un departamento frente al mar en el Pacífico.

Según anunció el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, los alquileres de casas y departamentos tendrán un incremento del 25% respecto al año pasado. Significa que un departamento de un ambiente (2 personas) podrá conseguirse desde $300.000 por semana , uno de dos ambientes (hasta 4 personas) desde $ 470.000 , de tres ambientes desde $ 690.000 , mientras que un chalet de tres ambientes rondará los $ 940.000 .

El presidente de la entidad, Guillermo Oscar Rossi, aclaró que los valores son “sugeridos” y que cada contrato dependerá del acuerdo entre partes, pero destacó que la referencia busca sostener cierto equilibrio frente a una inflación interanual del 50% medida por el Índice de Contratos de Locación.

Sin embargo, lo que se lleva la atención es el precio de las carpas, que se alquilan para pasar el día en la playa.

Los balnearios también definieron tarifas y uno de los casos más llamativos es el Balneario 12 de Punta Mogotes, que ya tiene increíblemente el 65% de reservas confirmadas. Allí, una carpa costará $80.000 por día, un valor equiparable al de arrendar un departamento frente al mar, en la playa chilena de La Serena, por ejemplo.

Carpas en la playa de Mar del Plata

Para tomar dimensión, el mes de enero completo una carpa tendrá un valor de $2.000.000, la primera quincena $1.100.000 y la segunda $1.200.000, mientras que diez días costarán $800.000 y una semana $560.000. En febrero, en tanto, las tarifas bajan: $1.700.000, el mes; $900.000, la quincena; y $500.000 la semana.

Otro precio a sumar: el estacionamiento, fijado en $15.000 diarios, se bonificará en reservas de más de siete días.

Alquilar una carpa en Mar del Plata sale casi lo mismo que una noche en Reñaca, Viña o La Serena frente al mar

Si se tiene en cuenta que alquilar una carpa por 24 horas sale $80.000 en Mar del Plata, es más conveniente cruzar la cordillera y pagar una noche en un departamento frente al mar en Reñaca, Viña del Mar y La Serena.

Precios de alquileres en Viña del Mar Precios de alquileres en Viña del Mar Para Irnos

A 400 km de Mendoza, un departamento para cuatro personas (dos habitaciones) sobre avenida San Martín, frente a la playa en la zona del Muelle Vergara, cuesta desde 60.000 y 70.000 pesos chilenos (entre $90.000 y $100.000) de arriendo por día. Incluye todas las comodidades, con conserje, seguridad y estacionamiento privado subterráneo.

En Reñaca, cercano a los sectores 4 y 5, los precios arrancan en 80.000 pesos chilenos ($120.400) por día, siempre frente al mar. De optar por Cochoa, los precios trepan hasta los 100.000 pesos chilenos ($150.500).

De ir más hacia el norte, en La Serena, a unos 800 km de Mendoza, un departamento para cuatro personas sobre Avenida del Mar se consigue desde los 55.000 pesos chilenos ($82.800), según los avisos actualizados en el sitio inmobiliario Parairnos.cl.