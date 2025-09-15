El dólar marca hoy un nuevo récord: el mayorista ya roza el techo de la banda

En el arranque de la semana, el dólar minorista sube este lunes 15 de septiembre a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación. Se trata de una suba de $15 respecto al cierre del viernes y el valor nominal más alto registrado desde la salida del cepo ($1.465).
En otros bancos, la semana pasada ya se había vendido por encima de los $1.480.
En tanto, la cotización del dólar mayorista llega hoy a $1.469,37, casi 3 pesos por debajo del techo de la banda de flotación, situado en los $1.472. Una vez en la cifra, se supone que el Gobierno nacional debería intervenir en el mercado, tal como dispuso en abril pasado y se adelantó la semana pasada tras la escalada derivada de la derrota electoral de los libertarios en provincia de Buenos Aires.
Por su parte, el dólar blue también se dispara: crece $20 a $1.445 para la venta.
- Compra: $1.430
- Venta: $1.480
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1967595758678618302&partner=&hide_thread=false
Galicia $1.420 / $1.470
Macro $1.410 / $1.475
Patagonia $1.430 / $1.480
Santander $1.430 / $1.480
BBVA $1.430 / $1.480
ICBC $1.395 / $1.482
Supervielle $1.435 / $1.485
A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta
A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Venta: $1.924 (BNA)
A cuánto cotiza hoy el dólar blue
- Compra: $1.425
- Venta: $1.445
El Banco Central publicó un informe en el que estima cuánto cotizará el dólar luego de las elecciones
NA
A cuánto cotiza hoy el dólar MEP
El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.
Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.
No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.
- Compra: $ 1.471,49 (+ $3,03)
- Venta: $ 1.473,21 (+ $2,11)
A cuánto cotiza hoy el dólar CCL
Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.
- Compra: $ 1.475,89 (+ $27,18)
- Venta: $ 1.478,78 (- $81,68)
Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.
Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.