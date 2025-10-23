23 de octubre de 2025 - 12:56

Cuesta apenas 9.000 chilenos: el tren que te lleva por los pueblos más lindos de Chile y es el más veloz de Sudamérica

Esta opción turística ofrece varias frecuencias diarias y entrega una variedad de paradas, que combinan pintorescas ciudades y bellos paisajes.

Tren rápido Santiago-Talca: el más veloz de Sudamérica está en Chile
Tren rápido Santiago-Talca: el más veloz de Sudamérica está en Chile (Gentileza)

Aquellos que planean viajar a Chile deben tener en cuenta que allí funciona el tren más rápido de América del Sur: puede alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y llega a unir la capital Santiago con Talca y hasta Chillán, en el centro-sur del país, en un lapso de dos horas y media.

De acuerdo a la información oficial de Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), el tren Santiago-Chillán goza de tres frecuencias diarias. Está contemplado un tiempo de viaje de más de 4 horas y media para casi 400 km de recorrido.

El tren de Chile que es el más rápido de América del Sur

Considerado el más veloz de Sudamérica, el tren de Chile fue fabricado en China por la empresa CRRC-Sifang. Alcanza una velocidad máxima de 160 km/h y permite trasladar a 236 pasajeros sentados en vagones de alto estándar.

Por dentro, el tren rápido de Santiago (Chile)
Por dentro, el tren rápido de Santiago (Chile)

Por dentro, el tren rápido de Santiago (Chile)

Las máquinas poseen un sistema de alimentación bimodal, por lo que pueden funcionar con energía eléctrica o diésel, en caso de fallas en la alimentación eléctrica. Así, se asegura su funcionamiento continuo. Además de puertas automáticas de acceso, los vagones cuentan con espacios acondicionados para sillas de ruedas y baños con accesibilidad universal.

Por último, el tren chileno incluye espacios de cafetería, USB y máquinas de autoservicio a bordo, y considera mayor espacio para bolsos, maletas, otros bultos y equipajes. Todos sus asientos son reclinables y tiene sistemas de información a los pasajeros mediante pantallas LED y sonido.

Tren rápido de Santiago (Chile)
Tren rápido de Santiago (Chile)

Tren rápido de Santiago (Chile)

Tren Santiago-Talca: precios y dónde comprar pasajes

El tren de Santiago a la estación de Talca, dos ciudades claves para Chile, parte en la Estación Central de Santiago, ubicada en la avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3.170.

Los pasajes se pueden adquirir online en la página de EFE. El usuario especifica fecha de ida y de vuelta (opcional) y se coloca “Buscar”. El sistema muestra la disponibilidad de asientos, hora de partida y número de coche. La persona elige el asiento, cuyo precio puede variar según ubicación.

El valor inicial de Santiago-Talca es de 9.000 pesos chilenos, es decir, poco más de 9 dólares por tramo. Entre Santiago y Talca hay unos 250 kilómetros. El viaje en tren demora unas 3 horas.

Precio por tramo: tren Santiago-Talca
Precio por tramo: tren Santiago-Talca

Precio por tramo: tren Santiago-Talca

Cuánto cuesta el tren Santiago-Chillán

Si la intención es ir hasta el final del recorrido, hasta Chillán, el precio crece desde los 10.500 pesos chilenos por cada tramo. Son 397,6 kilómetros de distancia.

Precio por tramo: tren Santiago-Chillán
Precio por tramo: tren Santiago-Chillán

Precio por tramo: tren Santiago-Chillán

