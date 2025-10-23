Parece imposible, pero estas Skechers te hacen caminar sobre las nubes: desde 34.990 chilenos

Las zapatillas de la marca estadounidense Skechers se encuentran entre las preferidas de los argentinos no sólo por su precio, sino por su calidad, durabilidad y comodidad .

Consumidores definen al modelo con Skech-Air como una forma de “andar sobre las nubes”, incluso mejor que la sensación de andar descalzo.

Son zapatillas que combinan diseño deportivo y tecnología de amortiguación avanzada , y no es casual que estén entre los modelos más vendidos. Logran algo que pocos calzados consiguen: que cada paso se sienta liviano, suave y lleno de energía.

El secreto está en su entresuela Skech-Air , una estructura flexible que absorbe el impacto y devuelve impulso con cada pisada. Se le suma la plantilla Memory Foam , que se adapta al contorno del pie y ofrece una sensación de confort inmediato, como si estuvieran hechas a medida.

Ideales para caminar largas distancias, ir al trabajo o recorrer la ciudad , las Dynamight eliminan esa sensación de cansancio que suelen dejar los modelos más rígidos. Su tejido de malla transpirable mantiene el pie fresco incluso en los días más calurosos. Funcionan igual de bien con jeans, joggers o un look urbano casual.

Veamos los precios de las Skech-Air en Chile, donde salen más baratas que en Argentina. Están disponibles en tiendas físicas y online.

Women's Skech-Air Dynamight Fast Brake

34.990 pesos chilenos | 36,83 dólares | $55.800 (dólar BNA a $1.515)

Women's Skech-Air Dynamight 2.0 New Heights

37.990 pesos chilenos | 39,99 dólares | $60.584

Men's Skech-Air Envoy

50.990 pesos chilenos | 53,67 dólares | $81.316

Women's Skech-Air Dynamight 2.0 Moder

54.990 pesos chilenos | 57,88 dólares | $87.695

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre pagar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si la licuadora sale 30.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 950 chilenos) y te dará el monto. En este caso, unos 32 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con pagar con la tarjeta de débito y cancelar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.