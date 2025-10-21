Falabella liquida iPhone desde 549.990 chilenos: hay retiro gratis

La multitienda chilena Falabella sigue con importantes descuentos en productos de tecnología. En este caso, los iPhone , desarrollados por Apple , que se pueden conseguir desde los 549.990 pesos chilenos (unos 573 dólares).

Si sos argentino, podés comprar online con DNI en la web de Falabella y retirar gratis en la sucursal más cercana. Se trata de un beneficio que la empresa de retail habilitó en medio del furor por las compras del otro lado de la cordillera.

Así, se puede ir y volver a sitios cercanos como Los Andes, Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.

iPhone 14 128 GB (-31%)

679.990 pesos chilenos | 708,32 dólares | $1.058.943

iPhone 15 128 GB (-27%)

739.990 pesos chilenos | 770,82 dólares | $1.152.380

El precio del nuevo iPhone 17 en Falabella Chile

iPhone 17 256 GB

999.990 pesos chilenos | 1.041,66 dólares | $1.557.276

iPhone 17 Pro Max 256 GB

1.549.990 pesos chilenos | 1.614,57 dólares | $2.413.787

iPhone 17 Pro 512 GB

1.689.990 pesos chilenos | 1.760,41 dólares | $2.631.807

Cómo comprar en Falabella Chile desde Argentina con DNI

El primer paso es registrarte en la página web de Falabella (www.falabella.com/falabella-cl). Además de tu nombre y correo electrónico, el sitio te pide dos datos importantes como argentino: el DNI y el número de teléfono con característica +54. Es el principal cambio, ya que antes era exigencia tener un RUT chileno.

Después ya podés navegar por toda la web y elegir el producto que te guste para agregar al carrito de comprar.

Queda pagar y definir el retiro. Tenés que especificar una dirección en Chile: podés simular la calle y número (cualquiera) de la ciudad donde te encuentres o estés cerca.

Por ejemplo, para los mendocinos que van por el día, una opción es el retiro en la sucursal Falabella de San Felipe (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.150). Si comprás tecnología (un iPhone) también figura el local de Sodimac de esa misma ciudad (Tocornal 2.810).

En el caso de ir más lejos dentro de la Quinta Región, otras opciones son la tienda Falabella del Mall Marina de Viña del Mar y la que está en calle Independencia de Valparaíso. El sitio te indica cuál es el plazo de tiempo para retirar.

A la hora de abonar en Falabella online, los argentinos solamente pueden optar por tarjetas de crédito (una sola cuota) y débito.

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre pagar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el par de zapatillas sale 40.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 960 chilenos) y te dará el monto. En este caso, unos 42 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con pagar con la tarjeta de débito y cancelar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.