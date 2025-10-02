Si tenés este modelo de iPhone ya fue categorizado como "vintage", según Apple: qué signifca

A medida de que la empresa tecnológica anuncia el ingreso de nuevos modelos, muchos compradores se preguntan qué modelos dejaran ser útiles.

Con el reciente lanzamiento de los nuevos modelos de iPhone 17, Apple dio a conocer que el iPhone 11 recibirá soporte de actualización solo hasta el sistema operativo iOS 26.

El iPhone 11 ha sido categorizado como "Vintage", al igual que ocurrió recientemente con el iPhone 8. Un dispositivo entra en tal categoría cuando ha dejado de distribuirse para la venta hace más de cinco años y menos de siete, indicando que está llegando al final de su vida útil. Sin embargo, dentro de iOS 26, el modelo aún podría recibir parches de seguridad y actualizaciones hasta que se lance el próximo sistema operativo, iOS 27.

A diferencia de la denominación vintage, un aparato se considera obsoleto luego de dejar de distribuirse hace siete años o más.

El nuevo modelo de iPhone La nueva línea iPhone 17, a diferencia de ediciones anteriores, se presenta en cuatro modelos: iPhone 17 (base), iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Cada uno introduce características únicas que los diferencian en aspectos clave, como el tamaño, el peso, la capacidad de almacenamiento y el sistema de cámaras.

IPhone IPhone 17 es una realidad. El iPhone 17 redefine el concepto de smartphone en Apple, con modelos pensados para cada tipo de usuario, desde quienes buscan ligereza y autonomía con el Air hasta los creadores de contenido que aprovechan el Pro Max para video y fotografía profesional. Esta línea combina tecnología avanzada, diseño premium y funciones específicas en cada modelo, estableciendo un nuevo estándar en el mercado móvil global.