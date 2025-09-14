iPhone 17: lo mejor, lo peor y lo que genera dudas después del evento de Apple

Llegó Techtember , que es como se conoce a septiembre por ser el mes que agrupa varios lanzamientos tecnológicos. Sin embargo, cualquier lanzamiento de marca queda opacado por el evento del que todos hablan: los nuevos iPhone 17 de Apple .

iPhone 17 ya está aquí: qué cambia, qué modelos hay y qué novedades traen

Aquí no somos excepción y también abordaremos el evento que el gigante tecnológico realizó hace unos días donde -finalmente-sorprendió por lo que mostró, pero también por lo que omitió.

La empresa fundada por Steve Jobs levantó expectativas altas con la nueva línea iPhone 17 -que incluye el sorprendente modelo Air-, relojes, auriculares, mejoras de cámara, y promesas de seguridad y rendimiento. Pero no todo lo que brilla es oro; también hubo sombras, preguntas sin respuesta y críticas que inevitablemente surgieron tras la presentación.

Aunque el ultradelgado iPhone Air fue la estrella del evento, lo mejor que hizo Apple en este lanzamiento fue entregar la mejor versión posible de un iPhone. La delgadez y elegancia del iPhone Air es indiscutible, pero opacó a los que realmente destacan.

Así, el iPhone 17 es el ideal para el 95% de los usuarios . Apple mejoró la resolución de sus cámaras, aumentó su almacenamiento inicial a 256GB, le sumó tecnología ProMotion adaptativa para fluir desde 1hz hasta los 120 hz y amplió su pantalla hasta las 6.3″ y todo por el mismo precio inicial de 799 dólares, que es el mismo que tenía el año pasado.

Apple presentó los nuevos iPhone 17 junto a renovados Apple Watch 11 y Airpods Pro 3 Apple presentó los nuevos iPhone 17 Apple

En el apartado de cámaras agregaron una solución ingeniosa para hacer selfies ya que su sensor es cuadrado y se adapta al entorno, entonces no es necesario cambiar de posición el teléfono para hacer una foto vertical horizontal. Además, si se suman varias personas a la imagen, las detecta y decide en qué formato se verá mejor el grupo de gente.

Apple además mejoró el tiempo de carga de sus equipos y ahora alcanzan 50% de batería en solo 20 minutos, una demanda largamente reclamada por los usuarios.

También los populares AirPods Pro llegan con dos funciones clave. Por un lado, un sensor de frecuencia cardíaca que permite monitorear actividades físicas directamente desde el iPhone, sin necesidad de un Apple Watch. Por el otro, traducción simultánea en varios idiomas, tanto entender lo que alguien nos dice en otra lengua como en una conversación si ambos hablantes usan AirPods Pro.

Embed - Presentamos los AirPods Pro 3 | Apple

Su reloj inteligente también incluyó una nueva función y es la capacidad de detectar principios de hipertensión en los usuarios.

El que haya llegado hasta aquí debe estar pensado “Muchas de esas funciones existen desde hace años en Android” y tienen razón. Por eso es hora de una aclaración valiosa, estas ventajas son en comparación a las versiones previas del iPhone y cómo compiten entre ellos.

Lo peor

En este apartado podemos ver la contracara de las características de los nuevos productos que renuevan la gama de teléfonos, relojes y auriculares.

Aunque deslumbró a todos por su delgadez, el iPhone Air está lejos de ser el mejor producto de Apple. Su diseño e ingeniería sorprenden, pero en el fondo no tiene un público claro porque es más útil como adorno, que como herramienta. Es un teléfono con una sola cámara y una batería muy limitada debido a su estrecho tamaño y, aunque cuenta con todas las funciones de los Pro, necesita una batería extra para llegar a un día.

iPhone Air Apple presentó el nuevo iPhone Air Apple

El iPhone Air se promociona como un teléfono de solo 5,3 mm de grosor, pero deja afuera al módulo de la cámara, que rompe con la delgadez de su cuerpo. Ese cuerpo tan fino, además, le permite tener un solo parlante por lo que su sonido es mono y su puerto USB no soporta transferencias más rápidas. Dicho de otro modo, por solo 100 dólares más se puede dar el salto al iPhone 17 Pro y conseguir muchas funciones premium que el Air de 999 dólares no tiene.

Otro desacierto de la presentación no es renovar el diseño del Apple Watch. Sí, tuvo mejoras, pero son mínimas en comparación a su versión previa y no hay forma de notar la diferencia a simple vista.

Apple es el rey del diseño y es la primera vez en mucho tiempo que enfrenta cuestionamientos por su estética. El nuevo formato del módulo de cámaras del modelo Pro -llamado camera plateau- ocupa mucho espacio y varios usuarios lo llamaron “feo” en redes sociales. También desapareció el color negro de la gama y eso le hizo ganar otras tantas críticas.

Lo dudoso

Apple siempre omite información en sus presentaciones que los expertos terminan descubriendo en la letra chica de las especificaciones. Ese es el caso detrás del anuncio de que los nuevos iPhone 17 sólo tendrán opción para eSIM. En una mirada exhaustiva se descubrió que algunos países sí recibirán modelos con SIM física y la consecuencia será contar con menos potencia porque ese espacio Apple se lo quita a la batería, que es más pequeña en esos modelos. La duda es ¿cuál modelo de iPhone llegará a Argentina, Chile o Paraguay? Esos son los lugares donde muchos argentinos compran iPhones además de Estados Unidos, pero no sé sabe aún cual se conseguirá.

Embed - Presentamos el iPhone 17 Pro | Apple

Otra duda es saber cuál es el objetivo del iPhone Air. Por ahora parece más una estrategia de marketing para usuarios que quieran lucir el modelo más innovador de Apple. Sin embargo, no se sabe si llegó para quedarse o está de paso, ya que “mató” al iPhone Plus, que a su vez ya había reemplazado el iPhone Mini en esa interminable búsqueda de Apple por obtener más rédito económico.

Pero no todo es malo, ya que se supo que las funciones de frecuencia cardíaca y la traducción simultánea en los AiroPods o la posibilidad de detectar signos de hipertensión con los Apple Watch no son exclusivos de los modelos nuevos, sino que estarán presentes en versiones anteriores. Esto hizo a muchos preguntarse por qué Apple escondió esta novedad y la conclusión colectiva fue que quizá es porque no tenían nada llamativo para mostrar en la presentación oficial..

Finalmente ¿qué pasó con Apple Intelligence? La Inteligencia Artificial de Apple brilló por su ausencia en la presentación y solo se la mencionó al pasar, algo que dejó más dudas sobre su futuro que realidades en su presente.

Qué dijeron los expertos sobre el nuevo iPhone de Apple

Tras la presentación hubo muchas y varias opiniones. Por ejemplo, en el sitio TechRadar uno de sus especialistas analizó la batería y la pantalla: “Estoy realmente entusiasmado de ver que esta actualización llega al iPhone 17, pero debo moderar mi entusiasmo al reconocer que se trata de una mejora que ya se esperaba desde hace tiempo”.

Sobre las deudas de Apple con los usuarios, John Velasco, del sitio Tom’s Guide, afirmó: “El iPhone ya no está en la edad de piedra con una frecuencia de actualización de 60 Hz, ya que finalmente adopta una de 120 Hz. Noto la diferencia de inmediato: desplazarse y cambiar de app en el iPhone 17 es mucho más fluido”.

Iván Linares, del sitio Xataka Móvil, se la jugó sobre si vale la pena actualizar al nuevo iPhone 17 o seguir con el 16. “Entre la nueva generación y la anterior, yo apostaría por el iPhone 16 Pro; es el que tengo yo y el que voy a mantener, al menos, durante un año más. Si quieres un móvil algo más barato, el iPhone 16 a secas”.

Respecto de lo mayor innovación, el influencer y creador de contenido tecno más famoso del mundo, Marques Brownlee, sentenció: "La mayor aclamación hasta el momento para el nuevo iPhone 17 ha sido por el uso de un sensor cuadrado, de modo que ya no tengas que girar el iPhone para tomar una selfie horizontal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MKBHD/status/1965470005455454548&partner=&hide_thread=false The loudest cheer for the new iPhone 17 so far has been for the use of a square sensor so you don't have to rotate your iPhone to take a landscape selfie anymore — Marques Brownlee (@MKBHD) September 9, 2025

Precios y fechas en Argentina

En Estados Unidos la preventa ya comenzó y estarán en la calle el 19 de septiembre. En Argentina se espera que arriben antes de lo usual.

En MacStation, una de las tiendas premium más reconocidas del país en venta oficial de productos Apple, destacaron a Los Andes que esta vez la llegada será "rápida", a diferencia de años anteriores que tardaban varios meses en llegar después del lanzamiento.

"Estamos orgullosos de anunciar la llegada del iPhone 17 en tiempo récord al mercado argentino y confirmamos que estará disponible en nuestras tiendas a mediados de noviembre”, destacó Silvana Niglia, Gerenta de Marketing de MacStation.

Apple presento los nuevos iPhone 17 Apple presento los nuevos iPhone 17 Apple

Desde el local también adelantaron una estimación de precios para los nuevos modelos de iPhone. Eso sí, son valores sin impuestos y sujetos al dólar oficial, que por estos días transita un camino rocoso.

- iPhone 17: $1.799.990 (Aprox. con impuestos: $2.000.000)

- iPhone Air: $1.999.990 (Aprox. con impuestos: $2.550.000)

- iPhone 17 Pro: $2.299.990 (Aprox. con impuestos: $2.800.000)

- iPhone 17 Pro Max: $2.699.990 (Aprox. con impuestos: $$2.950.000)

OPINIÓN

Odiamos amarlo y amamos odiarlo

El iPhone, lo sabemos todos, no es solo un teléfono sino un concepto dentro de una gran batalla cultural. Aunque quizá debería usar el plural porque son muchos los espacios donde el teléfono de Apple es foco de debate.

Los amantes del marketing y el diseño lo adoran, pero los fundamentalistas de la tecnología lo desprecian por su desarrollo restrictivo, sus omisiones arbitrarias y su innovación tardía frente a otras firmas.

También es eje de burlas entre marcas que le critican abiertamente sus innovaciones, pero en voz baja agradecen el camino que abre para que ellos puedan hacer lo mismo sin recibir tanto desprecio online.

Incluso un experto que hace cientos de videos de reseñas, como lo es Domingo Gomes, reconoce que el peso de la marca es importante a la hora de comprar un iPhone, pero también los usuarios lo consideran un buen dispositivo.

Embed - Compras la “Marca” o el “Producto”?

Fuera del mundo tecno, también agita discusiones. Su carácter aspiracional abre la grieta entre quienes lo compran para presumir, y los que lo desdeñan porque queda fuera de su alcance.

¿Es el iPhone una víctima? Claramente no. Su (mala) fama no es un invento: es caro, inaccesible y no tiene la mejor tecnología en comparación a otras marcas.

Sin embargo, el iPhone sabe explotar sus recursos como ningún otro celular porque básicamente es un gran dispositivo. Tiene larga vida útil, presenta pocas fallas y su ecosistema fluye sin tropiezos.

¿Hay teléfonos mejores? Muchos, pero ninguno es un iPhone.