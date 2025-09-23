Sorpresa por los precios en Chile: cuánto valen los nuevos iPhone 17 y cuándo se pueden comprar

El reciente lanzamiento del iPhone 17 generó gran expectativa entre los usuarios, pero también abrió la búsqueda de alternativas para conseguir el dispositivo a un menor costo. Una opción que gana popularidad es Chile , donde la tienda oficial de Apple ofrece los modelos con precios que, al transformarlos a pesos argentinos, resultan más económicos que en el mercado local.

A continuación, los precios de los distintos modelos en la tienda oficial de Apple en Chile y su equivalente aproximado en pesos argentinos al 23 de septiembre de 2025:

El cálculo se realiza en dos pasos:

Este método permite transformar cualquier precio chileno al equivalente argentino de manera rápida y precisa.

Formas de pago más convenientes en Chile

Para quienes decidan comprar en Chile, existen opciones que permiten acceder al tipo de cambio oficial y evitar impuestos adicionales:

Tarjeta de crédito en dólares: la compra se realiza en una sola cuota y se paga con dólares propios depositados en el banco o en efectivo, evitando el impuesto del 30%.

Tarjeta de débito en dólares: se debita directamente de una caja de ahorro en dólares, configurando la operación desde el homebanking.

Ambas opciones aseguran el cambio oficial, lo que representa un ahorro frente a otros métodos de pago en moneda extranjera.