Sorpresa por los precios en Chile: cuánto valen los nuevos iPhone 17 y cuándo se pueden comprar

El reciente lanzamiento del iPhone 17 generó gran expectativa entre los usuarios, pero también abrió la búsqueda de alternativas para conseguir el dispositivo a un menor costo. Una opción que gana popularidad es Chile, donde la tienda oficial de Apple ofrece los modelos con precios que, al transformarlos a pesos argentinos, resultan más económicos que en el mercado local.
Precios del iPhone 17 en Chile y equivalencia en Argentina
A continuación, los precios de los distintos modelos en la tienda oficial de Apple en Chile y su equivalente aproximado en pesos argentinos al 23 de septiembre de 2025:
Cómo calcular el equivalente en pesos argentinos
El cálculo se realiza en dos pasos:
Este método permite transformar cualquier precio chileno al equivalente argentino de manera rápida y precisa.
Formas de pago más convenientes en Chile
Para quienes decidan comprar en Chile, existen opciones que permiten acceder al tipo de cambio oficial y evitar impuestos adicionales:
- Tarjeta de crédito en dólares: la compra se realiza en una sola cuota y se paga con dólares propios depositados en el banco o en efectivo, evitando el impuesto del 30%.
- Tarjeta de débito en dólares: se debita directamente de una caja de ahorro en dólares, configurando la operación desde el homebanking.
Ambas opciones aseguran el cambio oficial, lo que representa un ahorro frente a otros métodos de pago en moneda extranjera.