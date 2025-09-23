23 de septiembre de 2025 - 21:40

Sorpresa por los precios en Chile: cuánto valen los nuevos iPhone 17 y cuándo se pueden comprar

El nuevo iPhone se encuentra disponible para la venta en la tienda oficial de Apple Chile con varias opciones de color y capacidad para los modelos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

El iPhone 17 en Chile: precios más bajos para argentinos que usan el tipo de cambio oficial.

El iPhone 17 en Chile: precios más bajos para argentinos que usan el tipo de cambio oficial.

El reciente lanzamiento del iPhone 17 generó gran expectativa entre los usuarios, pero también abrió la búsqueda de alternativas para conseguir el dispositivo a un menor costo. Una opción que gana popularidad es Chile, donde la tienda oficial de Apple ofrece los modelos con precios que, al transformarlos a pesos argentinos, resultan más económicos que en el mercado local.

Precios del iPhone 17 en Chile y equivalencia en Argentina

A continuación, los precios de los distintos modelos en la tienda oficial de Apple en Chile y su equivalente aproximado en pesos argentinos al 23 de septiembre de 2025:

  • iPhone 17: CLP $999.990 ≈ $1.441.548 ARS (U$D 1.054)
  • iPhone Air: CLP $1.299.990 ≈ $1.874.022 ARS (U$D 1.370)
  • iPhone 17 Pro: CLP $1.429.990 ≈ $2.061.432 ARS (U$D 1.507)
  • iPhone 17 Pro Max: CLP $1.549.990 ≈ $2.234.416 ARS (U$D 1.634)

Cómo calcular el equivalente en pesos argentinos

El cálculo se realiza en dos pasos:

  • De pesos chilenos a dólares: se divide el precio en CLP por la cotización del dólar en Chile, que al 23 de septiembre de 2025 es 948,59 CLP/USD. Ejemplo: $999.990 ÷ 948,59 = 1.054,18 USD
  • De dólares a pesos argentinos: se multiplica el monto en USD por la cotización oficial en Argentina, que actualmente es $1.367,46 ARS/USD. Ejemplo: 1.054,18 × 1.367,46 = $1.441.548,98 ARS

Este método permite transformar cualquier precio chileno al equivalente argentino de manera rápida y precisa.

Formas de pago más convenientes en Chile

Para quienes decidan comprar en Chile, existen opciones que permiten acceder al tipo de cambio oficial y evitar impuestos adicionales:

  • Tarjeta de crédito en dólares: la compra se realiza en una sola cuota y se paga con dólares propios depositados en el banco o en efectivo, evitando el impuesto del 30%.
  • Tarjeta de débito en dólares: se debita directamente de una caja de ahorro en dólares, configurando la operación desde el homebanking.

Ambas opciones aseguran el cambio oficial, lo que representa un ahorro frente a otros métodos de pago en moneda extranjera.

