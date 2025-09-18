En la previa de su lanzamiento, se detectó un error en la cámara del iPhone 17 Air

Apple reconoció que el fallo ocurre solo en casos muy específicos y que lo resolverá mediante una actualización de software. El problema generó sorpresa entre analistas y usuarios.

Un día antes del debut del smartphone ultra delgado de Apple, el iPhone 17 Air, hubo reportes inesperados. La empresa comunicó que existe un fallo en la cámara del dispositivo, específicamente sobre las fotos tomadas bajo luces LED muy intensas.

El hallazgo del error se produjo a la espera de su lanzamiento para la venta. Cabe mencionar que el iPhone 17 Air se presenta como una de las apuestas más atractivas de Apple para 2025. Se trata de un modelo más delgado y ligero, pensado para quienes priorizan la comodidad sin renunciar a potencia y funciones avanzadas.

Además cuenta con solo 0,56 centímetros de grosor y un marco de titanio que combina resistencia y ligereza. En lo que respecta a sus variantes, se ubica como una opción intermedia entre los modelos estándar y los Pro, ofreciendo un equilibrio entre diseño, portabilidad y rendimiento.

iPhone Air Apple presentó el nuevo iPhone Air Apple El fallo del iPhone 17 Air El periodista de CNN Underscored, Henry Casey, realizó una serie de pruebas en un concierto con el iPhone 17 Air. En ese momento detectó que algunas fotos mostraban sombras oscuras o artefactos visuales inusuales cuando las luces LED brillaban directamente hacia la cámara.

Ante la difusión del caso, Apple aclaró que el fallo ocurre solo en casos muy específicos y poco frecuentes, pero puso en evidencia una limitación en entornos con iluminación intensa, comunes en conciertos y espectáculos. También detalló que el problema será resuelto mediante una actualización de software, que ajustará el procesamiento de imagen para eliminar las anomalías bajo luces LED intensas.

Sin embargo, la compañía no precisó la fecha exacta en que la actualización estará disponible, mientras que el lanzamiento del producto ya está programado.