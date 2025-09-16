El truco de Google Chrome que nadie conoce y acelera internet

En el mundo digital, cada segundo cuenta. Muchas veces sentís que tu internet no rinde como debería, incluso cuando pagás un plan de alta velocidad. Es ahí donde un truco dentro de Google Chrome puede marcar la diferencia.

La mayoría de los usuarios argentinos utilizan Google Chrome como navegador principal, pero no todos saben que este programa esconde funciones que mejoran la conexión. Con solo aplicar un sencillo truco , podés experimentar un notable cambio en la rapidez de tu internet .

No se trata de instalar extensiones extrañas ni de descargar programas poco confiables. El truco está dentro de las configuraciones avanzadas de Google Chrome y puede activar un modo de navegación más eficiente, que aprovecha mejor los recursos de tu computadora y la red.

En un país como Argentina, donde el acceso rápido a internet es clave para el trabajo, el estudio y el entretenimiento, conocer este truco es casi una necesidad. Miles de usuarios ya lo probaron y aseguran que su experiencia con Google Chrome cambió radicalmente.

El truco consiste en habilitar la función de DNS sobre HTTPS , una herramienta que aumenta la seguridad y acelera la conexión. Para activarlo, tenés que abrir Google Chrome , ir a Configuración, luego a Privacidad y seguridad, y seleccionar la opción de Usar DNS seguro. Allí podés elegir proveedores reconocidos que optimizan la velocidad de internet .

Al hacerlo, tu navegador no solo protegerá mejor tu información, sino que además reducirá los tiempos de carga. Es un truco que pocos conocen, pero que realmente marca la diferencia.

Otro detalle importante es mantener actualizado Google Chrome, ya que cada versión incluye mejoras que ayudan a aprovechar este truco y a navegar más rápido. Si tu internet parece lenta, puede que simplemente necesites aplicar esta configuración para notar el cambio.

En definitiva, no hace falta ser un experto en tecnología para mejorar tu conexión. Con este truco sencillo, vas a lograr que tu experiencia con Google Chrome sea más ágil y segura, disfrutando al máximo tu internet en el día a día.