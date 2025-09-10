10 de septiembre de 2025 - 12:59

iPhone 17 ya está aquí: qué cambia, qué modelos hay y qué novedades traen

Apple presentó el iPhone 17 y sus modelos Air, Pro y Pro Max: conocé novedades, diseño, cámaras y todo lo que cambia.

Por Ignacio Alvarado

Apple volvió a revolucionar el mercado con el lanzamiento del iPhone 17, una línea que promete marcar un antes y un después en smartphones. La novedad más llamativa es el iPhone Air, un modelo ultraligero que reemplaza al clásico Plus y apuesta por autonomía y diseño. Estos cambios hacen que cada modelo se destaque por funciones únicas, rendimiento y mejoras en cámaras y batería. Los fanáticos de la tecnología y la innovación ya lo analizan para ver cuál se adapta mejor a sus necesidades.

El iPhone 17 mantiene el ADN de la marca: pantallas OLED Super Retina XDR, procesadores de última generación y compatibilidad con formatos avanzados de audio y video. Sin embargo, cada modelo introduce características que lo diferencian, desde el tamaño y el peso hasta la capacidad de almacenamiento y el sistema de cámaras. La llegada de USB-C y la conectividad Wi-Fi 7 son también puntos fuertes que destacan en esta generación.

Modelos y novedades del iPhone 17

iPhone 17 (base):

Fabricado en aluminio con trasera de vidrio, pantalla OLED de 6,3 pulgadas con ProMotion 120 Hz, chip A19, 8 GB de RAM y cámaras de 48 MP (principal y ultra gran angular). La batería dura hasta 30 horas y viene en negro, lavanda, azul niebla, salvia y blanco. Precios desde $799 (682 euros) con almacenamiento de 256 GB y 512 GB.

iPhone Air:

Cuerpo de titanio ultraligero de 165 gramos, pantalla OLED de 6,5 pulgadas, 12 GB de RAM y batería de hasta 27 horas. Cámaras de 48 MP, video 4K 60 fps, colores negro espacial, blanco ártico, oro claro y azul cielo. Precios desde $999 (853 euros), almacenamiento hasta 1 TB.

iPhone 17 Pro:

Diseño unibody de aluminio con cámara de vapor, chip A19 Pro, pantalla OLED 6,3 pulgadas con pantalla siempre activa, 12 GB de RAM, zoom óptico 5x y grabación ProRes RAW 4K 120 fps. Batería de 31 horas, colores naranja cósmico, azul profundo y plata. Precio desde $1.099 (939 euros).

iPhone 17 Pro Max:

Pantalla OLED de 6,9 pulgadas, mismo chip A19 Pro, zoom óptico 8x, batería de 37 horas, ideal para fotografía y video profesional. Disponible en colores Pro, almacenamiento hasta 1 TB, precio inicial $1.199 (1.024 euros).

El iPhone 17 redefine el concepto de smartphone en Apple, con modelos pensados para cada tipo de usuario. Desde quienes buscan ligereza y autonomía con el Air, hasta creadores de contenido que aprovechan el Pro Max para video y fotografía profesional. Cada modelo combina tecnología avanzada, diseño premium y funciones que lo hacen único. Con esta línea, Apple no solo actualiza su catálogo: establece un nuevo estándar en el mercado móvil global.

