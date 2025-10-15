Falabella liquida jeans y pantalones desde 7.990 chilenos: hay retiro gratis

La multitienda chilena Falabella ofrece importantes liquidaciones en indumentaria tanto para hombre como para mujer. En el caso de los pantalones y jeans , las ofertas arrancan en 7.990 pesos chilenos (unos 8 dólares).

Si sos argentino, podés comprar online con DNI en la web de Falabella y retirar gratis en la sucursal más cercana de Chile. Se trata de un beneficio que la empresa de retail habilitó en medio del furor por las compras del otro lado de la cordillera.

Así, se puede ir y volver a sitios cercanos como Los Andes , Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.

Pantalón recto raya diplomática Mango

24.990 pesos chilenos | 26,03 dólares | $36.053

Ofertas de pantalones en Falabella Chile (15 de octubre de 2025) Ofertas de pantalones en Falabella Chile (15 de octubre de 2025)

Precios de pantalones para hombre en Falabella (hasta -43%)

Jeans skinny fit algodón tiro regular Bearcliff

13.990 pesos chilenos | 14,57 dólares | $20.183

Pantalón Basement

16.990 pesos chilenos | 17,70 dólares | $24.512

Jeans 505 Regular Straight Levis

43.990 pesos chilenos | 45,82 dólares | $63.465

Ofertas de pantalones en Falabella Chile (15 de octubre de 2025) Ofertas de pantalones en Falabella Chile (15 de octubre de 2025)

Cómo comprar en Falabella Chile desde Argentina con DNI

El primer paso es registrarte en la página web de Falabella (www.falabella.com/falabella-cl). Además de tu nombre y correo electrónico, el sitio te pide dos datos importantes como argentino: el DNI y el número de teléfono con característica +54. Es el principal cambio, ya que antes era exigencia tener un RUT chileno.

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino Captura

Después ya podés navegar por toda la web y elegir el producto que te guste para agregar al carrito de comprar.

En el caso de ir más lejos dentro de la Quinta Región, otras opciones son la tienda Falabella del Mall Marina de Viña del Mar y la que está en calle Independencia de Valparaíso. El sitio te indica cuál es el plazo de tiempo para retirar.

A la hora de abonar en Falabella online, los argentinos solamente pueden optar por tarjetas de crédito (una sola cuota) y débito.

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda Captura

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre pagar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el par de zapatillas sale 40.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 960 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 41,67 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con pagar con la tarjeta de débito y cancelar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.