Fuerte temblor de 4.7 sacudió a Mendoza, San Juan y Chile

El sismo sorprendió durante la mañana a la región de Cuyo y el país trasandino. Los datos oficiales.

Mendoza, San Juan y el vecino país de Chile fueron sacudidos este martes a la mañana por un sismo de magnitud 4.7, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El movimiento telúrico ocurrió a las 11.08, con profundidad de 134 kilómetros. El epicentro fue justo al límite de Mendoza con San Juan, 99 km al noroeste de Mendoza, 148 km al suroeste de San Juan, 56 km al sureste de Cerro Mercedario y 43 km al noroeste de Uspallata.

De todos modos, el temblor también fue medido por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que le dio una magnitud de 5.0, mayor a la del Inpres. La ciudad chilena más cercana al epicentro fue Los Andes, a 80 km.

Respecto a la escala Mercalli, que mide los posibles efectos y consecuencias del sismo, el temblor de hoy alcanzó intensidad III en Barreal (San Juan) y Uspallata: "Lo perciben algunas personas en reposo".