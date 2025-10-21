Habrá restricciones de tránsito en el Nudo Vial de Costanera: cuándo comienza y a qué hora

Mañana comienza el plan paisajístico integral, el cual contempla restricciones de tránsito sin corte total.

Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes.

La Subdirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Guaymallén continúa con los trabajos de puesta en valor del espacio verde ubicado en el nudo vial de Acceso Este y Costanera, por lo que habrá restricciones en el tránsito.

El proyecto lo realiza Vialidad Provincial junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y busca mejorar la infraestructura, el paisajismo y la calidad urbana de esta zona estratégica.

Cuándo comienza la restricción del tránsito en el principal ingreso a la Ciudad Los trabajos comenzaron hace poco más de dos meses con tareas de limpieza, reparación del sistema de riego y preparación del terreno para avanzar ahora con un plan paisajístico integral.

Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes Restauraron el sistema de riego y en el espacio verde del Nudo Vial. Ciudad de Mendoza Entre el miércoles 22 y el viernes 24 de octubre, el equipo de Espacios Verdes llevará adelante un operativo especial para colocar champas de césped en el sector este del nudo vial, correspondiente al territorio de Guaymallén.

La colocación se realizará durante tres jornadas consecutivas (miércoles, jueves y viernes), desde las 6.30 hasta las 8 de la mañana. Según informaron las autoridades, en esa hora y media trabajarán la descarga de panes de césped.