21 de octubre de 2025 - 13:59

Habrá restricciones de tránsito en el Nudo Vial de Costanera: cuándo comienza y a qué hora

Mañana comienza el plan paisajístico integral, el cual contempla restricciones de tránsito sin corte total.

Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes.

Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes.

Foto:

Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Subdirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Guaymallén continúa con los trabajos de puesta en valor del espacio verde ubicado en el nudo vial de Acceso Este y Costanera, por lo que habrá restricciones en el tránsito.

Leé además

Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes.

Así es el plan integral para embellecer el Nudo Vial, la entrada a la Ciudad de Mendoza

Por Redacción Sociedad
Imagen ilustrativa - Foto archivo

¿Cómo saber si mi multa de tránsito prescribió en octubre?

Por Redacción Sociedad

El proyecto lo realiza Vialidad Provincial junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y busca mejorar la infraestructura, el paisajismo y la calidad urbana de esta zona estratégica.

Cuándo comienza la restricción del tránsito en el principal ingreso a la Ciudad

Los trabajos comenzaron hace poco más de dos meses con tareas de limpieza, reparación del sistema de riego y preparación del terreno para avanzar ahora con un plan paisajístico integral.

Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes
Restauraron el sistema de riego y en el espacio verde del Nudo Vial.

Restauraron el sistema de riego y en el espacio verde del Nudo Vial.

Entre el miércoles 22 y el viernes 24 de octubre, el equipo de Espacios Verdes llevará adelante un operativo especial para colocar champas de césped en el sector este del nudo vial, correspondiente al territorio de Guaymallén.

La colocación se realizará durante tres jornadas consecutivas (miércoles, jueves y viernes), desde las 6.30 hasta las 8 de la mañana. Según informaron las autoridades, en esa hora y media trabajarán la descarga de panes de césped.

Durante ese horario, el camión permanecerá estacionado en el predio y habrá restricciones temporales al tránsito pero sin corte total.

Trabajos nudo vial

Para ordenar la circulación vehicular, participará personal de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial. Desde el municipio solicitaron a los automovilistas extremar las medidas de precaución y reducir la velocidad al circular por la zona

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se está estudiando el tránsito en Rodríguez Peña para realizar una remodelación integral. Foto: Gobierno de Mendoza

Refuncionalizarán el carril Rodríguez Peña para acompañar el crecimiento industrial

Por Sandra Conte
Inauguraron un café en el tradicional Pasaje San Martín, llamado Café Mundial. 

Con un nuevo café buscan reflotar un paisaje emblemático del microcentro mendocino: de qué se trata

Por Ignacio de la Rosa
Qué son las microcredenciales, la forma de acreditar saberes específicos y mejorar la inserción laboral

Educación: qué son las microcredenciales, claves para acreditar saberes específicos y mejorar la inserción laboral

Por Redacción Sociedad
Foto archivo / Los Andes

Elecciones 2025: cómo funcionarán los colectivos y el Metrotranvía el domingo 26 de octubre

Por Redacción Sociedad