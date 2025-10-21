Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 21 de octubre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 20 de octubre

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 17 de octubre

5°-3396

6°-9443

7°-9090

8°-9191

9°-3833

10°-2152

11°-4197

12°-3670

13°-7144

14°-8647

15°-4680

16°-3597

17°-6048

18°-0408

19°-3437

20°-7223

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-0250

2°-8530

3°-6080

4°-9010

5°-2317

6°-0270

7°-5335

8°-8013

9°-5979

10°-4920

11°-3927

12°-1691

13°-7314

14°-0860

15°-5697

16°-6975

17°-6614

18°-0974

19°-5633

20°-5921

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1°-

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

7°-

8°-

9°-

10°-

11°-

12°-

13°-

14°-

15°-

16°-

17°-

18°-

19°-

20°-

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1°-

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

7°-

8°-

9°-

10°-

11°-

12°-

13°-

14°-

15°-

16°-

17°-

18°-

19°-

20°-

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1°-

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

7°-

8°-

9°-

10°-

11°-

12°-

13°-

14°-

15°-

16°-

17°-

18°-

19°-

20°-

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.