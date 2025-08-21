Así es el plan integral embellecer el Nudo Vial, la entrada a la Ciudad de Mendoza

El proyecto lo lleva a cabo Capital junto Guaymallén y Vialidad Provincial. Se realizan trabajos de limpieza y reparación en el sistema hídrico. Además, aplicarán plan paisajístico común.

La Ciudad de Mendoza, en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y Vialidad Provincial, lleva adelante un proyecto integral para restablecer el sistema de riego y mejorar el paisaje del Nudo Vial, el principal acceso a la capital.

La iniciativa combina obras de infraestructura hídrica con criterios de diseño urbano sustentable, con el objetivo de recuperar este espacio estratégico para el ingreso a la ciudad.

El primer paso fue identificar la principal falla del sistema: la obstrucción en la toma de agua desde el canal Cacique Guaymallén hacia la cisterna que alimenta el riego por aspersión.

Con el paso del tiempo, sedimentos, ramas y residuos bloquearon los filtros y caños de ingreso, impidiendo el funcionamiento. Para resolverlo, personal municipal, de Vialidad y la Escuela de Buceo Aconcagua trabajan en la limpieza de la toma, la extracción de desechos y la recuperación de los filtros.

La Escuela de Buceo Aconcagua trabaja junto a personal municipal y de Vialidad en la limpieza de la toma, la extracción de material de desecho. Ciudad de Mendoza En paralelo, se realizaron tareas en la sala de bombeo, que había quedado inutilizada por una inundación. Allí se repararon las válvulas y la cisterna de decantación, lo que permitirá reactivar el riego por aspersión que cubre gran parte del predio una vez restablecido el flujo de agua. Los trabajos continúan para la puesta a punto del sistema.