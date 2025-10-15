15 de octubre de 2025 - 08:55

Fuerte sismo en Chile se sintió con intensidad en Mendoza

Alcanzó una magnitud de 5.5 y tuvo un epicentro en la región Central del vecino país, entre las regiones de Coquimbo a O’Higgins.

Fuerte sismo en Chile se sintió con intensidad en Mendoza

Fuerte sismo en Chile se sintió con intensidad en Mendoza

Foto:

Sismo en Mendoza.
Sismo en Mendoza.

Foto:

2
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A las 8:43 de este miércoles, un fuerte sismo alerto a vecinos del Sur y Gran Mendoza. reportaron haber sentido un sismo con intensidad. Sobre todo en edificios altos. El epicentro del movimiento telúrico se registró en el país vecino de Chile.

Leé además

Tembló en la madrugada de este martes en Mendoza

Fuerte temblor en el límite con San Juan se sintió con intensidad en el Gran Mendoza

Por Redacción Sociedad
Tras el curso, los temas que consideraron más útiles fueron:ahorro e inversión (80%), manejo del presupuesto (56%), emprendimientosfinancieros (55,7%). | Imagen ilustrativa / Los Andes

Educación financiera en escuelas de Mendoza: el ahorro les interesa más que las apuestas online

Por Valeria Caselles

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, detalló de manera preliminar que el temblor alcanzó una magnitud de 5.6. Por su parte, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) lo midió en 5.5 de magnitud.

2

Por su parte, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres del país trasandino confirmaron que el movimiento se percibió entre las regiones de Coquimbo a O’Higgins.

"SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", agregaron.

Autoridades locales y organismos de monitoreo sísmico están recabando información sobre posibles daños o réplicas menores, y recomiendan mantener la calma mientras se espera la confirmación técnica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Zonda en Mendoza - Foto archivo Los Andes

Renuevan la alerta de viento Zonda: a qué zonas afecta hoy

Por Redacción Sociedad
Los resultados de la quiniela de este martes 14 de octubre Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 14 de octubre

Por Redacción Sociedad
Wegovy, una inyección exclusiva para adelgazar que llegó a Argentina.

Se lanzó en Argentina la famosa droga contra la obesidad que ya han usado 20 millones de personas

Por Verónica De Vita
Emiten alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: las zonas afectadas 

Continúan los días cálidos y rige una alerta amarilla por viento Zonda: a qué zonas alcanza

Por Redacción Sociedad