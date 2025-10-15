Alcanzó una magnitud de 5.5 y tuvo un epicentro en la región Central del vecino país, entre las regiones de Coquimbo a O’Higgins.

Fuerte sismo en Chile se sintió con intensidad en Mendoza

A las 8:43 de este miércoles, un fuerte sismo alerto a vecinos del Sur y Gran Mendoza. reportaron haber sentido un sismo con intensidad. Sobre todo en edificios altos. El epicentro del movimiento telúrico se registró en el país vecino de Chile.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, detalló de manera preliminar que el temblor alcanzó una magnitud de 5.6. Por su parte, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) lo midió en 5.5 de magnitud.

2 Por su parte, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres del país trasandino confirmaron que el movimiento se percibió entre las regiones de Coquimbo a O’Higgins.

"SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", agregaron.

Autoridades locales y organismos de monitoreo sísmico están recabando información sobre posibles daños o réplicas menores, y recomiendan mantener la calma mientras se espera la confirmación técnica.