Día Mundial del Lavado de Manos: qué canción hay que cantar para eliminar gérmenes

Las manos son uno de los principales vehículos de transmisión de bacterias y virus, y lavarlas correctamente permite eliminar los gérmenes responsables de enfermedades como diarreas, infecciones respiratorias, neumonías e incluso complicaciones hospitalarias graves.

El lavado de manos con agua y jabón es una medida sencilla, efectiva y económica que ayuda a prevenir muchas afecciones, incluidas las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) , como el síndrome urémico hemolítico (SUH) , la salmonelosis y la shigelosis .

En el marco del Día Mundial del Lavado de Manos , la Dra. Valeria El Haj , directora médica nacional de Ospedyc, destacó:

“Según datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, tres de cada diez personas en el mundo no cuentan con instalaciones básicas para lavarse las manos en sus hogares, y dos de cada cinco escuelas carecen de servicios de higiene adecuados, lo que afecta a más de 800 millones de estudiantes”.

La especialista agregó que “cada año, la falta de higiene de manos está asociada a casi 400.000 muertes por diarrea y más de 350.000 muertes por infecciones respiratorias agudas , cifras que reflejan la magnitud del problema”.

La maicena puede ser una alternativa natural al lavarte las manos en días fríos, incluso después del lavado tradicional.

Cuánto tiempo hay que lavarse las manos para evitar enfermedades

Para que el lavado sea realmente efectivo, explicó, “debe durar entre 20 y 30 segundos, cubriendo todas las superficies: palmas, dorsos, entre los dedos, uñas, pulgares y muñecas”.

Si bien el alcohol en gel es una opción útil cuando no hay acceso a agua y jabón, “nunca reemplaza completamente el lavado de manos”, aclaró la doctora.

Finalmente, El Haj subrayó que “no se trata sólo de una medida de higiene personal, sino de un compromiso colectivo con la salud pública. Lavarse las manos en momentos clave —antes de comer, después de ir al baño, al llegar a casa o antes de atender a un niño o a una persona enferma— puede marcar la diferencia y salvar vidas”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación, el lavado de manos debe durar entre 20 y 30 segundos para ser realmente efectivo.

Ese es el tiempo necesario para eliminar virus, bacterias y otros gérmenes que pueden causar enfermedades como diarreas, infecciones respiratorias, neumonías o el síndrome urémico hemolítico.

Paso a paso recomendado:

Mojarse las manos con agua limpia.

Aplicar jabón y frotar palma con palma.

Frotar el dorso de cada mano y entre los dedos.

Limpiar debajo de las uñas y los pulgares.

Enjuagar con abundante agua.

Secar con toalla limpia o papel descartable.

Un buen truco: cantar dos veces el “Feliz cumpleaños” mientras te lavás las manos dura aproximadamente 25 segundos, el tiempo ideal para asegurar una higiene completa.