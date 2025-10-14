14 de octubre de 2025 - 18:07

Resistencia vs fuerza: cuál es el mejor tipo de entrenamiento para tu salud

Ambos ejercicios pueden traer beneficios en el bienestar físico y mental. Sin embargo, sus diferencias son significativas.

Ejercicio
Por Camilo Clavel

El entrenamiento físico se divide esencialmente en dos grandes pilares: la fuerza y la resistencia. Aunque ambos apuntan a mejorar la salud y el rendimiento general del cuerpo, su impacto fisiológico y la forma de ejecutarlos difieren de manera considerable.

Leé además

Estos son los ejercicios permitidos y los prohibidos para adultos mayores.

Qué ejercicios deben hacer y cuáles deben evitar las personas +70, según expertos

Por Alejo Zanabria
¿manana, tarde o noche?: cual es la hora ideal para hacer ejercicio y ver los mejores resultados

¿Mañana, tarde o noche?: cuál es la hora ideal para hacer ejercicio y ver los mejores resultados

Por Camilo Clavel
zapatillas distintas para ejercicio
Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Comprender esas diferencias es fundamental para estructurar una rutina equilibrada y evitar los errores más comunes en el gimnasio. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de combinarlos estratégicamente para lograr un desarrollo completo, prevenir lesiones y optimizar la energía.

Ejercicio gimnasio
Escorpio es el signo del zodíaco más predispuesto para el ejercicio y la actividad física.

Escorpio es el signo del zodíaco más predispuesto para el ejercicio y la actividad física.

Características del entrenamiento de fuerza

- Objetivo: aumentar la masa muscular, la potencia y la capacidad de aplicar fuerza máxima en un corto período.

- Tipo de esfuerzo: explosivo, de alta intensidad y corta duración.

- Carga utilizada: alta o muy alta (pesos moderados a pesados).

- Duración del ejercicio: breve, generalmente de segundos a pocos minutos.

- Fuente de energía: sistema anaeróbico (no depende del oxígeno).

- Efectos fisiológicos:

- Incrementa la masa muscular (hipertrofia).

- Mejora la densidad ósea.

- Aumenta la fuerza y el rendimiento neuromuscular.

- Favorece la postura y la estabilidad articular.

- Ejercicios: levantamiento de pesas, sentadillas con carga, press de banca, dominadas, ejercicios con máquinas de gimnasio, sprints, empujar o levantar objetos pesados.

- Frecuencia recomendada: de 2 a 3 veces por semana, con descansos de 24 a 72 horas entre sesiones para permitir la recuperación muscular.

Ejercicio en casa
La plancha fortalece varios músculos del cuerpo.

La plancha fortalece varios músculos del cuerpo.

Características del entrenamiento de resistencia

- Objetivo: mejorar la capacidad del cuerpo para sostener una actividad durante un largo tiempo.

- Tipo de esfuerzo: continuo, de baja o moderada intensidad.

- Carga utilizada: baja o media (el propio peso corporal o cargas ligeras).

- Duración del ejercicio: prolongada, de varios minutos a horas.

- Fuente de energía: sistema aeróbico (requiere oxígeno).

- Ejemplos de ejercicios: correr, nadar, remar, andar en bicicleta, caminar a paso rápido, bailar o trotar.

- Frecuencia recomendada: puede practicarse todos los días o al menos 4–6 veces por semana, según la intensidad.

Ejercicio al aire libre

El entrenamiento de fuerza y el de resistencia son complementarios. La combinación equilibrada de ambos optimiza el rendimiento físico, mejora la salud general y favorece tanto la potencia como la resistencia muscular.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

estos son los 3 ejercicios mas efectivos para mejorar tu estado fisico sin mucho esfuerzo

Estos son los 3 ejercicios más efectivos para mejorar tu estado físico sin mucho esfuerzo

Por Camilo Clavel
cual es el numero de repeticiones que debes hacer en tu entrenamiento para aumentar masa muscular

Cuál es el número de repeticiones que debes hacer en tu entrenamiento para aumentar masa muscular

Por Camilo Clavel
Es un método natural que promete disminuir molestias en algunas partes del cuerpo antes de incluir fármacos o tratamientos.

Vinagre de manzana y aceite de oliva: a qué parte del cuerpo beneficia y por qué se recomienda

Por Lucas Vasquez
Cuál de los signos del zodíaco es el más manipulador.

El más manipulador: cuál es el signo que acomoda todo a su favor

Por Ignacio Alvarado