Qué ejercicios deben hacer y cuáles deben evitar las personas +70, según expertos

Especialistas en medicina, kinesiología y entrenamiento físico explican qué precauciones tomar antes de iniciar una rutina.

Estos son los ejercicios permitidos y los prohibidos para adultos mayores.

Estos son los ejercicios permitidos y los prohibidos para adultos mayores.

Ejercicios
Estos son los ejercicios permitidos y los prohibidos para adultos mayores.

Estos son los ejercicios permitidos y los prohibidos para adultos mayores.

Qué tipo de ejercicio deben priorizar los mayores de 70 años

El preparador físico y especialista en fisiología del ejercicio Diego Demarco señala que el entrenamiento en esta etapa debe centrarse en tres ejes: fuerza, coordinación y trabajo cardiovascular.“Hay que trabajar el cuerpo de manera completa: desde el tren inferior, pasando por la zona media, hasta el tronco superior”, explica Demarco.Entre los ejercicios más recomendados se incluyen:

  • Caminatas rápidas o marchas cortas en terreno llano.
  • Pedaleo o bicicleta fija, por su bajo impacto articular.
  • Natación o ejercicios acuáticos, que fortalecen sin riesgo de lesiones.
  • Ejercicios de equilibrio y coordinación, para prevenir caídas.
  • Musculación ligera, con aumento gradual de carga según la condición física.
Ejercicios
Estos son los ejercicios permitidos y los prohibidos para adultos mayores.

Estos son los ejercicios permitidos y los prohibidos para adultos mayores.

Ejercicios que deben evitarse

Ciertos movimientos pueden ser peligrosos o inadecuados paraadultos mayores:

  • Ejercicios isométricos prolongados, desaconsejados para personas con hipertensión.
  • Movimientos de alto impacto, como saltos o trotes intensos.
  • Pesas excesivas o sin control técnico, que pueden lesionar las articulaciones.
  • Elongaciones forzadas, especialmente en personas con bajo nivel de colágeno.
